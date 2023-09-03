موعد عرض مسلسل طائر الرفراف Yalı Çapkını الموسم الثاني والقنوات الناقلة لها

حازت المسلسلات التركية على اعجاب عدد كبير من المشاهدين حيث انها تعتبر من الدراما الاكثر مشاهدة ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد عرض مسلسل طائر الرفراف.

موعد عرض مسلسل طائر الرفراف

يزداد الاهتمام بموعد عرض مسلسل طائر الرفراف والتي تعرض على قناة ستار تي في Star TV وينتظر الكثير الاعلان عن المسلسل وقد اعجب الكثير منذ ان تم مشاهدته.

تم الاعلان عن عرض الجزء الثاني من مسلسل طائر الرفراف، وهناك الكثير من الاستعداد لإقامة حفل زفاف فريد والذي سيكون فيه استقبال العروس.

وقد تم انتهاء الجزء الأول من مسلسل طائر الرفراف والذي تعرض لحادث إطلاق النار عليه، حيث انه سيتم لقاء عدد من المعاناة في الجزء الثاني بعد ان تعرض للحادث.

موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الجزء الثاني

تم الاعلان عن عرض المسلسل على قناة ستار تي في في إطار إعلانها الترويجي الخاص بالموسم الثاني، ويتم بدءًا من يوم 9 سبتمبر 2023 في تمام الساعة التاسعة مساءً وانها هي من المسلسلات التركية المدبلجة حيث حازت على اهتمام العديد من المشاهدين والمتابعين لها في العالم العربي فقد تم الانتهاء من الجزء الاول من مسلسل طائر الرفراف والتي تم ظهور انفصال سيران من فريد ويتم في الإعلان الترويجي للموسم الثاني ويتم القيام بالزواج من جديد ويبدو أن فريد يحب سيران.

فريق مسلسل طائر الرفراف