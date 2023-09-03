مبروووگ اعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس رسميا بسرعة

ظهرت نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بعد اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، حيث يبحث نحو 100 ألف طالب ممن دخلوا اختبارات الدور الثاني عن موعد النتيجة بعد انتهاءها في يوم الخميس 31 أغسطس الماضي، ولهذا أعلنت الوزارة على أن النتيجة ستكون خلال الساعات القادمة عبر الموقع الرسمي للوزارة، وننقل لكم تفاصيل النتيجة أولًا بأول عبر موقعنا البديل فتابعوا معنا.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

أكدت مصادر عديدة أن الوزارة قد أتمت تصحيح الأوراق ومراجعة الدرجات في الكنترول الرئيسي بمدينة السادس من أكتوبر، وتشير إلى ارتفاع نسبة الناجحين في الدور الثاني على أن تُعرض النتيجة مساء الأحد على وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي ليقوم باعتمادها بشكل رسمي ويتم رفعها على المواقع الالكترونية حتي يسهل الطلاب الحصول عليها، ومن المقرر أن تنشر الوزارة بيان رسمي لها حول التفاصيل الخاصة بنتيجة الدور الثاني، ويتحصل الطالب على درجة النجاح الذي تحصل عليها في المادة الراسبة أما من تخلف أو قام بالتأجيل بالدور الأول سوف يحصل على النتيجة كاملة، وسوف تعلن وزيرة التعليم العالي خلال أيام فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب المرحلة الثالثة لتسجيل الرغبات بحد أدنى 205 درجة أي 50% فور صدور نتيجة المرحلة الثانية من اختبارات الشهادة الثانوية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني الثانوية العامة

يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بصورة الكترونية بكل سهولة من خلال استخدام الخطوات التالية:

الضغط على رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023. كتابة رقم الجلوس الخاص بك. الضغط على خانة (عرض النتيجة).

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم موعد النتيجة وترقبوها خلال ساعات وفور الاعلان عنها سوف نفيدكم بآخر المستجدات عبر موقعنا البديل ونتمني لكم دوام التوفيق والنجاح.