عاجل ⭕️ اعلان نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2023 كاملة موقع وزارة التربية { نتائجنا } بالرقم الامتحاني

تستعد وزارة التربية العراقية للاعلان عن نتائج الثالث متوسط الدور الثاني، حيث يتم نشر النتيجة بشكل تدريجي في المحافظات فقد ظهرت في (كربلاء، بغداد، نينوى) بمجرد انتهاء التصحيح وعمليات المراجعة والتدقيق، وجاري حاليا العمل على إنهاء التصحيح واعلان نتيجة المحافظات الأخرى ولهذا قامت الوزارة بإتاحة النتيجة للطلاب عبر الموقع الرسمي لها حتى يتمكنوا من العثور عليها بسهولة، ونقدم اليكم طريقة الاستعلام عن النتيجة عبر موقعنا.

نتائج الثالث متوسط الدور الثاني

بدأت اختبارات الدور الثاني من يوم الأحد 21 آب/ أغسطس حتى 29 من الشهر ذاته، وتابعت وزارة التربية العراقية عملية سير الامتحانات والتي تمت بالصورة الصحيحة وبالوقت الحالي تعمل لجان التصحيح ومراجعة الأوراق على إنهاء ذلك بأسرع وقت للاعلان عن النتيجة في باقي المحافظات، وتؤكد. الكثير من المصادر نجاح نسبة كبيرة من الطلاب وإمكانية الالتحاق بالمرحلة المقبلة لذلك تعد النتيجة محط اهتمام الكثير من الطلاب والأهالي، وبحسب ما أعلن فإنها ستظهر خلال الأيام القليلة المقبلة ولا داعي للتوتر أو القلق فالنتائج مرتفعة.

تزامنا مع اقتراب العام الدراسي الجديد في العراق بدأ الطلاب من الصف الثالث متوسط من لم يحالفهم الحظ في الدور الأول بالبحث عن النتيجة الخاصة بالدور الثاني وموعد ظهورها، ولكن الوزارة لم تعلم بشكل رسمي عن موعد صدور نتيجة المحافظات المتبقية.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني الثالث متوسط العراق

طرح الطلاب وأولياء أمورهم كثير من التساؤلات حول إمكانية الحصول على نتائج الثالث متوسط الدور الثاني، ونحاول الإجابة على هذا السؤال من خلال اتباع الخطوات الاتية: