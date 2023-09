شركة المصرية للاتصالات تفجر مفاجأة من الأخر “لو لسه مدفعتش فاتورة التليفون الارضي الشهر ده”!! فأنت محظوظ جدًا

يتسائل العديد من المواطنين في الآونة الأخيرة عن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل الشهير، حيث يمكنكم الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر لعام 2023 من خلال التوجه إلى الموقع الرسمي لشركة الاتصالات المصرية، وفي هذه المقالة سوف نوضح لكم كل المعلومات التي تدور حول الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي تابعوا معنا.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

أعلنت وزارة الاتصالات المصرية عن وجود إمكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا كل ما عليك هو زيارة الموقع ولكى تتمكن عزيزي القارئ من الحصول على هذه الإمكانية يجب عليك خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي لشركة الاتصالات المصرية

قم بإدخال رقم الخط الأرضي والمنطقة الخاصة بك.

النقر على كلمة إظهار فواتير.

سوف يتم عرض الفواتير الغير مسددة.

قم بالنقر على خيار ادفع.

سوف يتم انتقالك إلى صفحة آخري بها بيانات إتمام عملية الدفع.

قم بكتابة البريد الالكتروني الخاص بك والنقر على كلمة دفع.

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي

صرحت وزارة الاتصالات المصرية عن طرق عديدة لكى تتمكن من تسديد فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر لعام ٢٠٢٣ كل ما عليك هو التوجه إلى الموقع الرسمي للاتصالات المصرية أو جميع فروع WE المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية أو من أحد منافذ الدفع الالكتروني مثل فورى وأمان وسداد وممكن وخدماتي وبي أو تحميل برنامج My we أو مكاتب البريد الموجودة في جميع المحافظات.