“يا فرحة ماتمت بجد”!! تأجيل موعد بدايه العام الدراسي 2024 بسبب أنتشار EG5 الجديد بين المواطنين .. أعرف جدية الأمر

تعتبر موعد بدايه العام الدراسي 2024 من أكثر العبارات بحثا في الفترة الأخيرة وذلك عقب الإعلان عن موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2023/2024 من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي لجميع المراحل التعليمية بجميع المدارس الحكومية والخاصة واللغات ، وفي هذه المقالة سوف نوضح لكم جميع التفاصيل التي تخص موعد بدايه العام الدراسي 2024 خلال سطورنا القادمة.

موعد بدايه العام الدراسي 2024

قامت وزارة التعليم والتعليم الفني بالإعلان عن موعد بدايه العام الدراسي 2024،حيث من المقرر أن يتم بدء الدراسة يوم السبت الموافق 30 سبتمبر لعام 2023 وتنتهي يوم السبت الموافق 8 يونيو لعام 2024 وذلك لجميع المدارس الحكومية والخاصة.

كم يوم العام الدراسي الجديد