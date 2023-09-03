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“يا فرحة ماتمت بجد”!! تأجيل موعد بدايه العام الدراسي 2024 بسبب أنتشار EG5 الجديد بين المواطنين .. أعرف جدية الأمر
تعتبر موعد بدايه العام الدراسي 2024 من أكثر العبارات بحثا في الفترة الأخيرة وذلك عقب الإعلان عن موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2023/2024 من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي لجميع المراحل التعليمية بجميع المدارس الحكومية والخاصة واللغات ، وفي هذه المقالة سوف نوضح لكم جميع التفاصيل التي تخص موعد بدايه العام الدراسي 2024 خلال سطورنا القادمة.
موعد بدايه العام الدراسي 2024
قامت وزارة التعليم والتعليم الفني بالإعلان عن موعد بدايه العام الدراسي 2024،حيث من المقرر أن يتم بدء الدراسة يوم السبت الموافق 30 سبتمبر لعام 2023 وتنتهي يوم السبت الموافق 8 يونيو لعام 2024 وذلك لجميع المدارس الحكومية والخاصة.
كم يوم العام الدراسي الجديد
- يبدأ الفصل الدراسي الاول يوم 30 سبتمبر لعام 2023 وينتهي يوم 25 يناير لعام 2024.
- امتحانات الفصل الدراسي الأول سوف تبدأ يوم الاحد الموافق 14 يناير لعام 2024.
- امتحانات الفصل الدراسي الأول للنقل في مدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء 9 يناير لعام 2024.
- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 6 يونيو لعام 2024.
- امتحانات الفصل الدراسي الثاني للنقل والشهادات الاعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو لعام 2024.
- امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو لعام 2024.
- أما بالنسبة للأسبوع الاخير سوف يتم فيه المراجعة الصفوف الدراسية .
- مدة إجازة نص العام الدراسي اسبوعين فقط، مع العلم أنه سوف يتم بدء الإجازة يوم السبت الموافق 27 يناير لعام 2024 وتنتهي يوم الخميس 8 فبراير لعام 2024.