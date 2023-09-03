جه لحد عندك!! مرتبات عالية تبدأ من 10 الآف جنية + حوافز شهرية “وظائف وزارة الصحة والسكان” أعرف الشروط والتخصصات وسارع في التقديم

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة عن وظائف وزارة الصحة والسكان حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن مجموعة من الوظائف الجديدة والتي يمكن التقديم عليها بداية من شهر سبتمبر 2023 و تتوفر الوظائف عن طريق الندب أو التعاقد بمحافظة القاهرة ومحافظة الإسكندرية وفي السطور التالية نكشف عن وظائف وزارة الصحة والسكان الجديدة.

وظائف وزارة الصحة والسكان الجديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الوظائف المتوفرة بمحافظتي القاهرة والإسكندرية حيث تسعى وزارة الصحة والسكان في الفترة الاخيرة إلى تقديم خدمة جيدة لكافة المواطنين في ظل غلاء الخدمات الطبية في المناطق المختلفة والمستشفيات الخاصة ، ويمكن التقديم على الوظائف التالية إلكترونياً من خلال ارسال السيرة الذاتية عبر موقع وزارة الصحة والسكان :

مدير مستشفى.

مديري مديريات الشؤون الصحية في المحافظات المختلفة.

وكلاء مديريات الشؤون الصحية.

مديري الإدارات العامة للمستشفيات بمديريات الشؤون الصحية.

نواب مدير مستشفى.

أخصائي جودة.

مدير مكافحة عدوى.

أخصائي صيدلة إكلينيكية.

مدير مالي.

مدير إداري.

أخصائي نظم ومعلومات.

كيفية التقديم على وظائف وزارة الصحة والسكان

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الشروط الواجب توافرها للتقديم على وظائف وزارة الصحة والسكان الجديدة حيث أن هذه الوظائف قاصرة على الأطباء العاملين بوزارة الصحة والسكان ، كما يجب أن يكون المتقدم لديه خبرة كبيرة في إدارة المستشفيات والمديريات الطبية ، ويجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 55 عاما للتقديم يجب إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي [email protected]