كنسل مشاريعك حالًا ⛔ طرح شهادات بنك القاهرة الجديدة بأعلى عائد شهري “يعني هتستثمر فلوسك صح” 2023

أعلن بنك القاهرة عن مجموعة من الشهادات الجديدة ذات العائد العالي حيث تم طرح شهادة ادخار جديدة لمدة ثلاث سنوات بعادة 19 % وجاء ذلك بعد أن قام بنك القاهرة بوقف الشهادات ذات العائد الثابت وتم طرح شهادات جديدة تناسب العملاء وتم تحديد الحد الأدنى للشراء بحيث لا يقل عن مليون جنيه ، كما يتيح بنك القاهرة شهادة ادخار ثلاثية أخرى بسعر فائدة 17% ويتم صرف العائد شهرياً بحد أدنى 10 آلاف جنيه.

ماهي شهادات بنك القاهرة الجديدة ؟

أعلن بنك القاهرة عن مجموعة من الشهادات الجديدة التي تم طرحها في بداية سبتمبر 2023 كي تتناسب مع الكثير من العملاء ، ويمكن لجميع عملاء بنك القاهرة شراء الشهادات الجديدة من فروع بنك القاهرة المنتشرة في كافة المحافظات المصرية.

الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري بفائدة 19% بحد أدنى مليون جنيه.

الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري بفائدة 18 % بحد أدنى 100 ألف جنيه.

الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري بفائدة 17% بحد أدنى 10 آلاف جنيه.

شهادة الادخار الجديدة.

شهادة بريمو جولد ذات العائد المفتوح بفائدة 22%.

شهادة البريمو الخماسية المتميز.

شهادات بنك القاهرة المتوفرة الجديدة

أعلن بنك القاهرة عن تعديل سعر الفائدة الجديد وذلك سعياً من إدارة بنك القاهرة في توفير شهادات جديد تناسب جميع العملاء وتشجيعاً لأصحاب الودائع للحفاظ على أموالهم وأيضاً لتحفيز القية الادخارية بالجنيه المصرى ، وتتميز شهادات بنك القاهرة الجديدة بمزايا متعددة أهمها العائد المادي ودورية الصرف ومن الجدير بالذكر أنه لا يسمح استرداد قيمة الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من شرائها.