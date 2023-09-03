الحلاوة مستنياك تشتريها.. مولد النبوي 2023 .. متى يكون ومتى يحصل الموظفين في القطاع الحكومي والخاص على الإجازة .. مجلس الوزراء يوضح

مولد النبوي 2023، أيام قليلة تفصلنا عن احتفال المولد النبوي 2023 في مصر، ومن المتوقع أن يحدث في يوم 12 ربيع الأول 1445 وفقًا للتقويم الفلكي، وهو يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الحالي. يتم الاحتفال بهذه المناسبة الدينية من خلال إرسال التهاني إلى الأقارب والأصدقاء، وشراء حلوى المولد التي تعتبر من التقاليد الأكثر شيوعًا في الاحتفال، وفتحت دار الإفتاء المصرية الباب للاحتفال بمناسبة يوم المولد النبوي الشريف.

المولد النبوي 2023 في مصر

في إحياء ذكرى مولد النبوي 2023، يوجد بعض الأعمال المشجعة مثل الصيام والعبادة والاقتراب من الله تعالى والتواصل مع الأهل وما شابه ذلك، وفقًا لما ذُكر من قبل لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، حيث تختلف الأدعية التي يمكن أن يتلى خلال يوم مولد النبي، بين صلاة على النبي، أو طلب المغفرة والعفو، أو الدعاء بما يحرك القلوب، ومن بين أفضل الأدعية في ليلة المولد النبوي الشريف ما يلي:

يا ربنا، لا تعاقبنا إذا نسينا أو أخطأنا، يا ربنا، ولا تجعل على ظهورنا عبئاً كما جعلته على الذين سبقونا، يا ربنا، ولا تحملنا ما لا نستطيع تحمله، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على الأشرار.

يا ربي، أتوسل إليك باستخدام كل اسم يخصك، سواءً سميت نفسك به أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو أبقيته في علم الغيب عندك، أرجوك أن تجعل القرآن ربيعًا لقلبي، ونورًا في صدري، وأن يزول بفضله حزني ويذهب همي.

أيها الله، إنني أتوسل إليك لأن تهبني بالبدايات الحسنة والنهايات السعيدة والأمور الكاملة، وكذلك البداية والظاهر والباطن. وأيضاً، أسألك أن ترفعني إلى أعلى درجات الجنة.

متى يحصل الموظفون في مصر على إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي لعام 2023؟

فيما يتعلق بإجازة المولد النبوي في عام 2023 في مصر، لا يزال مجلس الوزراء لم يعلن بعد عن التاريخ الرسمي لإجازة المولد النبوي في مصر، على الرغم من أن قائمة العطلات الرسمية لعام 2023 قد حددت إجازة المولد النبوي الشريف في يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، إلا أن الموظفين لا يزالون ينتظرون قرار مجلس الوزراء.

هل ستتم الاحتفال بعطلة المولد النبوي الشريف في عام 2023؟

من المتوقع أن يتم الإعلان في الأيام القادمة عن موعد إجازة المولد النبوي 2023، وسيتم التفكير في تأجيلها إلى نهاية الأسبوع، كما هو معتاد تأجيل الإجازات الرسمية التي تتزامن وسط أيام الأسبوع إلى نهايته، وذلك لتمكين الموظفين من الاستمتاع بإجازة طويلة.

إجازة المولد النبوي 2023

أعلن مجلس الوزراء بالسابق أن يوم الخميس سيتم منحه إجازة رسمية بدلًا من الإجازات التي تقتطع منتصف الأسبوع، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتوفير فرصة أكبر للمواطنين في قضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، والاستفادة منها كما يرونه مناسبًا، ونحن في انتظار تحديد موعد رسمي لإجازة المولد النبوي 2023 من قبل مجلس الوزراء.