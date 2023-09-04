عاجل .. ظهرت الآن قوائم الدفعة الخامسة والأخيرة عبر “رابط تحميل اسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية” pdf تحميل سريع
تم اعلان رابط تحميل اسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية حيث تم ظهور جميع كشوفات اسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية ويمكن الحصول عليها إلكترونيا من خلال منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية حيث تم توفير الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة لأكثر من ربع مليون مواطن عراقي بدعم كبير من الحكومة العراقية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وفي السطور التالية نعلن عن رابط تحميل اسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية 2023.
رابط تحميل اسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن رابط تحميل اسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية ويمكن لجميع المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة الاستعلام عن اسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية من خلال الخطوات التالية :
- الدخول إلى رابط تحميل اسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية.
- اختيار قسم الخدمات الالكترونية الذي يوجد في الصفحة الرئيسية بمنصة مظلتي للرعاية الاجتماعية.
- ثم ادخال جميع البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الهوية.
- ثم اضغط على زر “استعلام”
- بعد ذلك سوف يتم ظهور جميع اسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية.
- كما يمكن تحميل جميع كشوفات اسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية عند الضغط على “تنزيل”.
ما هي شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية ؟
يجب أن يقوم المتقدم للحصول على الرعاية الاجتماعية بتقديم مجموعة من الأوراق تثبت شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية حيث يجب أن يكون المتقدم للحصول على الرعاية الاجتماعية عراقي الجنسية ولا يزيد عمره عن 60 عام ولا يزيد عمر الاناث عن 55 عام ويجب أن لا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أفراد.