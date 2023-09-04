أخبار التعليم

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني PDF عموم المحافظات بالاسم والرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية

AHMEDمنذ 31 دقيقة
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نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني، زاد البحث في الساعات القليلة الماضية من جانب جميع الطلبة والطالبات في مختلف المحافظات العراقية عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني، حيث كان الطلاب قد انتهوا من أداء الامتحانات في المواد التي رسبوا بها في الدور الأول منذ أسابيع وهم الآن في حالة ترقب لإعلان النتائج الخاصة بهم للاطمئنان ومعرفة ما إن كانوا نجحوا في تلك المواد أم رسبوا بها مرة أخرى، وكانت وزارة التربية العراقية قد أكدت على أنه قد تم البدء في عمليات التصحيح والتدقيق فور انتهاء الامتحانات مباشرة.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني

أشارت وزارة التربية العراقية على انتهاء كافة أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة ويتم الآن فرز الدرجات ورصدها لإعلان نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني في الكشوفات الخاصة بكل محافظة، وأكدت على أن النتائج ستكون متاحة أمام الطلاب صباح اليوم الاثنين 4 سبتمبر 2023، وتم التأكيد على أن النتائج ستتاح بصيغة كشوفات pdf كما كانت في الدور الأول وستكون متاحة عبر موقع الوزارة الرسمي وكذلك عبر موقع نتائجنا.

المحافظة
الحالة
تنزيل
نينوىفي الانتظار
 قريبا
ديالىفي الانتظار
 قريبا
الكرخ 1في الانتظار
 قريبا
الكرخ 2في الانتظار
 قريبا
الكرخ 3في الانتظار
 قريبا
الرصافة 1في الانتظار
 قريبا
الرصافة 2في الانتظار
 قريبا
الرصافة 3في الانتظار
 قريبا
النجففي الانتظار
 قريبا
ذي قارفي الانتظار
 قريبا
القادسيةفي الانتظار
 قريبا
صلاح الدينفي الانتظار
 قريبا
واسطفي الانتظار
 قريبا
اربيلفي الانتظار
 قريبا
السليمانيةفي الانتظار
 قريبا
دهوكفي الانتظار
 قريبا
الأنبارفي الانتظار
 قريبا
بابلفي الانتظار
 قريبا
البصرةفي الانتظار
 قريبا
كربلاءفي الانتظار
 قريبا
كركوكفي الانتظار
 قريبا
ميسانفي الانتظار
 قريبا
المثنىفي الانتظار
 قريبا

استعلام نتائج ثالث متوسط 2023 دور ثاني

سيتم في خلال الساعات القليلة القادمة الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني ويمكن للطلاب استخراج النتائج وفقاً لمجموعة من الخطوات كالآتي:

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني
  • أولًا: الولوج إلى موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا.
  • ثانيًا: اختيار محافظة الطالب وفي حال ظهور النتائج ستجد كلمة تنزيل أمام المحافظة.
  • ثالثًا: قم بالنقر على تنزيل واختر الإدارة والمدرسة التابع لها الطالب.
  • رابعًا: قم بإدخال الرقم الامتحاني للطالب أو الاسم واستخرج النتيجة.
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AHMEDمنذ 31 دقيقة
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