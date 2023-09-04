نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني PDF عموم المحافظات بالاسم والرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني، زاد البحث في الساعات القليلة الماضية من جانب جميع الطلبة والطالبات في مختلف المحافظات العراقية عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني، حيث كان الطلاب قد انتهوا من أداء الامتحانات في المواد التي رسبوا بها في الدور الأول منذ أسابيع وهم الآن في حالة ترقب لإعلان النتائج الخاصة بهم للاطمئنان ومعرفة ما إن كانوا نجحوا في تلك المواد أم رسبوا بها مرة أخرى، وكانت وزارة التربية العراقية قد أكدت على أنه قد تم البدء في عمليات التصحيح والتدقيق فور انتهاء الامتحانات مباشرة.
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني
أشارت وزارة التربية العراقية على انتهاء كافة أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة ويتم الآن فرز الدرجات ورصدها لإعلان نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني في الكشوفات الخاصة بكل محافظة، وأكدت على أن النتائج ستكون متاحة أمام الطلاب صباح اليوم الاثنين 4 سبتمبر 2023، وتم التأكيد على أن النتائج ستتاح بصيغة كشوفات pdf كما كانت في الدور الأول وستكون متاحة عبر موقع الوزارة الرسمي وكذلك عبر موقع نتائجنا.
المحافظة
الحالة
تنزيل
|نينوى
|في الانتظار
|ديالى
|في الانتظار
|الكرخ 1
|في الانتظار
|الكرخ 2
|في الانتظار
|الكرخ 3
|في الانتظار
|الرصافة 1
|في الانتظار
|الرصافة 2
|في الانتظار
|الرصافة 3
|في الانتظار
|النجف
|في الانتظار
|ذي قار
|في الانتظار
|القادسية
|في الانتظار
|صلاح الدين
|في الانتظار
|واسط
|في الانتظار
|اربيل
|في الانتظار
|السليمانية
|في الانتظار
|دهوك
|في الانتظار
|الأنبار
|في الانتظار
|بابل
|في الانتظار
|البصرة
|في الانتظار
|كربلاء
|في الانتظار
|كركوك
|في الانتظار
|ميسان
|في الانتظار
|المثنى
|في الانتظار
استعلام نتائج ثالث متوسط 2023 دور ثاني
سيتم في خلال الساعات القليلة القادمة الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني ويمكن للطلاب استخراج النتائج وفقاً لمجموعة من الخطوات كالآتي:
- أولًا: الولوج إلى موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا.
- ثانيًا: اختيار محافظة الطالب وفي حال ظهور النتائج ستجد كلمة تنزيل أمام المحافظة.
- ثالثًا: قم بالنقر على تنزيل واختر الإدارة والمدرسة التابع لها الطالب.
- رابعًا: قم بإدخال الرقم الامتحاني للطالب أو الاسم واستخرج النتيجة.