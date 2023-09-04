نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني PDF عموم المحافظات بالاسم والرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني، زاد البحث في الساعات القليلة الماضية من جانب جميع الطلبة والطالبات في مختلف المحافظات العراقية عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني، حيث كان الطلاب قد انتهوا من أداء الامتحانات في المواد التي رسبوا بها في الدور الأول منذ أسابيع وهم الآن في حالة ترقب لإعلان النتائج الخاصة بهم للاطمئنان ومعرفة ما إن كانوا نجحوا في تلك المواد أم رسبوا بها مرة أخرى، وكانت وزارة التربية العراقية قد أكدت على أنه قد تم البدء في عمليات التصحيح والتدقيق فور انتهاء الامتحانات مباشرة.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني

أشارت وزارة التربية العراقية على انتهاء كافة أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة ويتم الآن فرز الدرجات ورصدها لإعلان نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني في الكشوفات الخاصة بكل محافظة، وأكدت على أن النتائج ستكون متاحة أمام الطلاب صباح اليوم الاثنين 4 سبتمبر 2023، وتم التأكيد على أن النتائج ستتاح بصيغة كشوفات pdf كما كانت في الدور الأول وستكون متاحة عبر موقع الوزارة الرسمي وكذلك عبر موقع نتائجنا.

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استعلام نتائج ثالث متوسط 2023 دور ثاني

سيتم في خلال الساعات القليلة القادمة الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني ويمكن للطلاب استخراج النتائج وفقاً لمجموعة من الخطوات كالآتي: