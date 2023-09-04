FAST لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 “خــلال دقائق” برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم g12.emis.gov.eg

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، ترقب وانتظار كبير جداً من جانب الطلبة والطالبات وأولياء الأمور على مستوى جميع المحافظات المصرية المختلفة حول نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، حيث كان عدد 118 ألف و605 طالب وطالبه قد دخلوا امتحانات الدور الثاني بسبب رسوبهم في مادة أو مادتين كحد أقصى وأدوا الامتحانات في تلك المواد وينتظرون إعلان النتائج لمعرفة ما إن كانوا قد نجحوا واجتازوا المرحلة الثانوية أم سيقوموا بإعادة الامتحان في تلك المواد العام القادم، وفي ظل انتشار العديد من الشائعات التي تشير إلى ظهور النتائج نوضح لكم الحقيقة وخطوات الاستعلام عن النتائج فور إعلانها مباشرة.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

حتى الآن لم تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وإعلانها ومن المتوقع أن يكون الاعتماد وإعلان النتائج رسمياً صباح اليوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023، وكانت انتشرت في الساعات القليلة الماضية أن النتائج ستظهر مساء الأحد إلا أن النتائج لم تظهر حتى هذه اللحظة وأشارت المصادر الموثوقة من داخل الوزارة إلى أنه قد تم الانتهاء بالفعل من أعمال التصحيح والمراجعة على أوراق إجابات الطلاب مؤكداً على أنه تم تحري الدقة في التصحيح لضمان حصول الطلاب على حقوقهم كاملة، وجاري العمل على رصد الدرجات وتجميعها استعداداً لاعتمادها من جانب سيادة وزير التعليم الدكتور رضا حجازي واتحاتها أمام الطلاب على موقع الوزارة الرسمي.

رابط استعلام نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

خلال الساعات القليلة القادمة سيكون الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 متاح أمام جميع الطلاب في كل المحافظات المصرية وذلك من خلال الخطوات التالية:-

أولًا: التوجه مباشرة إلى بوابة وزارة التربية والتعليم المصرية .

. ثانيًا: في حال ظهور النتائج ستجد أمامك <<نتائج الثانوية العامة دور ثاني 2023>>.

ثالثًا: يجب إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح وفي المكان المخصص.

رابعًا: الضغط على عرض النتيجــة وانتظر ثوانٍ قليلة لتظهر مباشرة.

قم بترك رقم الجلوس الخاص بك في التعليقات، وفور الإعلان عن ظهور النتائج ستكون النتيجة بين يديك، خالص أمنياتنا بالنجاح والتوفيق.

حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 وجميع الطلاب في حالة ترقب كبيرة جداً، ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة الإعلان الرسمي عن النتائج لجميع الطلاب ليتمكنوا حينها من الاستعلام عن درجاتهم في المواد التي امتحنوا بها بسهولة، فتابعوا معنا.

أكدت العديد من المصادر إلى اعتماد الدكتور رضا حجازي نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 منذ قليل وجاري الآن رفع النتائج عبر موقع الوزارة وكافة المواقع الإلكترونية المخصصة للإعلان عن النتائج، وسيتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتائج بسهولة خلال دقائق قليلة من الآن.

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني اليوم السابع

ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني اليوم السابع وذلك بعد اعتمادها رسمياً من جانب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، حيث بلغت نسبة النجاح 89.04%، نسبة نجاح علمي علوم 87.9%، وعلمي رياضة 89.2%، والأدبي 90.41%، ويمكن الآن الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة عبر موقع اليوم السابع وموقع الوزارة.