معدلات القبول في الجامعة الهاشمية 2023 .. التخصصات والحد الأدنى للقبول

معدلات القبول تتغير من عام إلى آخر وتعتمد على العديد من العوامل مثل أداء الطلاب في امتحان توجيهي الأردن والعدد الإجمالي للطلاب المتقدمين لهذا التخصص، يجب على الطلاب المهتمين بالالتحاق بقسم الموازي للطب العام البحث عن الجدول الرسمي لمعدلات القبول والشروط المطلوبة على موقع الجامعة الهاشمية.

معدلات القبول في الجامعة الهاشمية 2023 – 2024

تم الإعلان عن معدلات القبول في الجامعة الهاشمية لعام 2023 من قبل وحدة تنسيق القبول الموحد والتسجيل بالجامعة الهاشمية، تم ذلك بعد انتهاء امتحانات توجيهي الأردن وصدور نتائج الطلاب في جميع المحافظات، يشهد العديد من الطلاب وأولياء الأمور اهتمامًا كبيرًا بمعرفة معدلات القبول في الجامعة الهاشمية لعام 2023 وتوافر التخصصات، فيما يخص قسم الموازي للطب العام في الجامعة الهاشمية، يعتبر هذا التخصص من أكثر التخصصات التنافسية والمطلوبة في الأردن.

القبول الموحد في الجامعة الهاشمية

يُعتمد معدل القبول في هذا القسم على الأداء العام للطلاب في امتحان توجيهي الأردن والعدد الإجمالي للطلاب المتقدمين، يجب على الطلاب الراغبين في الالتحاق بقسم الموازي للطب العام البحث عن الجدول الرسمي لمعدلات القبول والشروط المطلوبة على موقع الجامعة الهاشمية أو التواصل مع وحدة تنسيق القبول الموحد والتسجيل بالجامعة للحصول على معلومات محدثة، من المهم دائمًا أن يتابع الطلاب المعلومات الرسمية والتحديثات الأخيرة من الجامعة لضمان حصولهم على معلومات دقيقة ومحدثة حول فرص القبول في هذا التخصص وأي تخصص آخر يهمهم.

جدول المعدلات المطلوبة للقبول في الجامعة الهاشمية 2023

التخصص معدل القبول 2023 الطب العام 95.2 العلوم الصيدلانية 92.1 التمريض – إناث 88.0 التمريض – ذكور 88.4 العلاج الطبيعي 87.6 علوم المختبرات الطبية 86.3 التغذية والحمية 84.7 العلاج الوظيفي 85.5 الإرشاد والصحة النفسية 83.4 الهندسة الكهربائية 80.00 هندسة الحاسوب 87.5 الهندسة الصناعية 85.9 الهندسة المدنية 80.3 الهندسة المعمارية 86.4 الهندسة الطبية 87.9 هندسة الميكاترونيك 83.9 الهندسة الميكانيكية 80.9 تكنولوجيا الأشعة 86.0 علم البيانات 83.0 علوم الحاسوب 81.7 علوم الحاسوب (علم البرمجة) 83.1 الأمن 84.9 نظم المعلومات الحاسوبية 80.7 الكيمياء 81.9 الفيزياء 79.7 المحاسبة 87.3 العلوم المالية والمصرفية 83.6 إدارة الأعمال 83.8 اللغة العربية وآدابها 86.9 اللغة الإنجليزية وآدابها 90.0 تربية الطفل 80.1 العلاقات الدولية والدراسات الإقليمية 80.9 إدارة السياحة والسفر 79.4

معدلات القبول الموحد في الجامعة الهاشمية 2023 للطلبة الأجانب (شروط)

تقدمت الجامعة الهاشمية بشروط ومعايير خاصة للقبول للطلبة الأجانب الذين يرغبون في الدراسة فيها، هذه الشروط تعتمد على التخصص الذي يرغب الطالب في الدراسة وتُحدد نسب محددة يجب تحقيقها في امتحاناتهم للقبول، إليك تلخيصًا لهذه الشروط: