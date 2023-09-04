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معدلات القبول في الجامعة الهاشمية 2023 .. التخصصات والحد الأدنى للقبول

معدلات القبول في الجامعة الهاشمية 2023 .. التخصصات والحد الأدنى للقبول

إيمان سيدمنذ 12 دقيقة
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معدلات القبول تتغير من عام إلى آخر وتعتمد على العديد من العوامل مثل أداء الطلاب في امتحان توجيهي الأردن والعدد الإجمالي للطلاب المتقدمين لهذا التخصص، يجب على الطلاب المهتمين بالالتحاق بقسم الموازي للطب العام البحث عن الجدول الرسمي لمعدلات القبول والشروط المطلوبة على موقع الجامعة الهاشمية.

معدلات القبول في الجامعة الهاشمية 2023 – 2024

تم الإعلان عن معدلات القبول في الجامعة الهاشمية لعام 2023 من قبل وحدة تنسيق القبول الموحد والتسجيل بالجامعة الهاشمية، تم ذلك بعد انتهاء امتحانات توجيهي الأردن وصدور نتائج الطلاب في جميع المحافظات، يشهد العديد من الطلاب وأولياء الأمور اهتمامًا كبيرًا بمعرفة معدلات القبول في الجامعة الهاشمية لعام 2023 وتوافر التخصصات، فيما يخص قسم الموازي للطب العام في الجامعة الهاشمية، يعتبر هذا التخصص من أكثر التخصصات التنافسية والمطلوبة في الأردن.

القبول الموحد في الجامعة الهاشمية

يُعتمد معدل القبول في هذا القسم على الأداء العام للطلاب في امتحان توجيهي الأردن والعدد الإجمالي للطلاب المتقدمين، يجب على الطلاب الراغبين في الالتحاق بقسم الموازي للطب العام البحث عن الجدول الرسمي لمعدلات القبول والشروط المطلوبة على موقع الجامعة الهاشمية أو التواصل مع وحدة تنسيق القبول الموحد والتسجيل بالجامعة للحصول على معلومات محدثة، من المهم دائمًا أن يتابع الطلاب المعلومات الرسمية والتحديثات الأخيرة من الجامعة لضمان حصولهم على معلومات دقيقة ومحدثة حول فرص القبول في هذا التخصص وأي تخصص آخر يهمهم.

جدول المعدلات المطلوبة للقبول في الجامعة الهاشمية 2023

التخصصمعدل القبول 2023
الطب العام95.2
العلوم الصيدلانية92.1
التمريض – إناث88.0
التمريض – ذكور88.4
العلاج الطبيعي87.6
علوم المختبرات الطبية86.3
التغذية والحمية84.7
العلاج الوظيفي85.5
الإرشاد والصحة النفسية83.4
الهندسة الكهربائية80.00
هندسة الحاسوب87.5
الهندسة الصناعية85.9
الهندسة المدنية80.3
الهندسة المعمارية86.4
الهندسة الطبية87.9
هندسة الميكاترونيك83.9
الهندسة الميكانيكية80.9
تكنولوجيا الأشعة86.0
علم البيانات83.0
علوم الحاسوب81.7
علوم الحاسوب (علم البرمجة)83.1
الأمن84.9
نظم المعلومات الحاسوبية80.7
الكيمياء81.9
الفيزياء79.7
المحاسبة87.3
العلوم المالية والمصرفية83.6
إدارة الأعمال83.8
اللغة العربية وآدابها86.9
اللغة الإنجليزية وآدابها90.0
تربية الطفل80.1
العلاقات الدولية والدراسات الإقليمية80.9
إدارة السياحة والسفر79.4

معدلات القبول الموحد في الجامعة الهاشمية 2023 للطلبة الأجانب (شروط)

تقدمت الجامعة الهاشمية بشروط ومعايير خاصة للقبول للطلبة الأجانب الذين يرغبون في الدراسة فيها، هذه الشروط تعتمد على التخصص الذي يرغب الطالب في الدراسة وتُحدد نسب محددة يجب تحقيقها في امتحاناتهم للقبول، إليك تلخيصًا لهذه الشروط:

  • تخصصات الطب وطب الأسنان: يتوجب على الطلبة الأجانب الذين يرغبون في دراسة التخصصات الطبية مثل الطب وطب الأسنان أن يحققوا نسبة على الأقل 80% في امتحاناتهم للقبول.
  • تخصصات التمريض والطب البيطري: للالتحاق بتخصصات التمريض والطب البيطري، يجب على الطلبة تحقيق نسبة على الأقل 65% في امتحاناتهم.
  • تخصص الشريعة الإسلامية: يتوجب على الطلبة الحاصلين على نسبة على الأقل 60% في امتحاناتهم للقبول في تخصص الشريعة الإسلامية.
  • تخصصات التمريض والعلوم الطبية والتأهيل: يجب تحقيق نسبة على الأقل 55% للالتحاق بتخصصات هذه الفئة.
  • باقي التخصصات: لباقي التخصصات المتاحة في الجامعة، يجب تحقيق نسبة على الأقل 50% في امتحانات القبول.
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إيمان سيدمنذ 12 دقيقة
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