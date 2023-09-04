Pdf الان استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني صلاح الدين وعموم المحافظات mlazemna.com

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني صلاح الدين والمحافظات الاخرى هو أكثر شيء مسيطر على محركات البحث في الساعات القليلة الماضية، وذلك لأن جميع الطلاب والطالبات العراقيين انتهوا من تأدية امتحانات الجولة الثانية”الدور الثاني” وينتظرون معرفة نتائجهم على أحر من الجمر، وذلك بعدما لم يحالفهم الحظ في الاختبارات الأولى.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني نينوي

نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2023 تشغل بال الكثير من أولياء الأمور والطلاب، حيث أعلنت الوزارة أن امتحانات الدور الثاني للصف الثالث المتوسط قد بدأت يوم الإثنين الموافق 21 من شهر أغسطس وانتهت في نفس الشهر يوم 29 من شهر أغسطس الموافق يوم الثلاثاء، حيث يستطيع كل طالب الحصول على النتيجة أما عن طريق الموقع الرسمي للوزارة أو منصة نتائجنا التابعة للوزارة، كما طالبت وزارة التربية والتعليم العراقية عدم تصديق أي نسب منتشرة توضح عدد الناجحين في الجولة الثانية إلا بعد الرجوع إلى الصفحات الرسمية التابعة لنا والتأكد من صحة الخبر.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2023

للحصول على نتائج صف ثالث متوسط 2023 دور ثاني قم بإتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا .

أو التوجه إلى موقع نتائجنا.

ثم إدراج الكود الظاهر أمامك في مكانه الصحيح.

إدخال محافظة البصرة والرقم الامتحاني وإسم الطالب رباعي.

النقر على زر”استعلام”.

ينتظر أهالي محافظة نينوى معرفة نتائج الثالث المتوسط للجولة الثانية، وذلك بعدما انتهى جميع الطلاب من تأدية هذه الإمتحانات، وكان آخر يوم 29 من شهر أغسطس الماضي، وأعلنت الوزارة أن فور الإنتهاء بشكل نهائي من عملية تصحيح كل محافظة سوف يتم الإعلان على الفور على المنصات التابعة للوزارة النتيجة، كما أن هناك بعض الأشخاص الموكلين من الوزارة برفع هذه النتائج على الموقع الرسمي.