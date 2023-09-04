Download Now موقع نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني موقع نتائجنا واسط وكل المحافظات رسميا

تزايد معدلات البحث عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني موقع نتائجنا واسط في الساعات القليلة الماضية، حيث أن حال الانتهاء بشكل نهائي من تصحيح وتدقيق أوراق الطلاب والطالبات سوف تعلن الوزارة عن النتيجة، حيث سوف يتم الإعلان على نتائج الثالث متوسط للدور الثاني في كلًا من محافظة ديالي، كركوك، النجف، القادسية، الكرخ الثالثة وباقي المحافظات العراقية بالتدريج.

نتائج صف ثالث متوسط 2023 دور ثاني

تفعيل لينك نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني بات قريبا حيث أن الإعلان عن تلك النتائج يكون أقرب من أي وقت مضى، حيث صرح مصدر مسؤول من داخل وزارة التربية والتعليم العراقية بأن ظهور نتائج الثالث متوسط للدور الثاني سوف يكون يوم الإثنين الموافق الرابع من شهر سبتمبر، حيث بعد خروج هذا التصريح اطمئن أولياء الأمور والطلاب كثيرًا، حيث كانت الأخبار المتداولة كثيرًا عن هذه النتائج وكل موقع كان يتحدث دون أي دليل واضح من الوزارة، لذا بعدما صرحت الوزارة بالفترة المتوقع خلالها ظهور النتيجة طالبت الجميع بالهدوء وعدم الانسياق وراء المواقع التي هدفها الأول والأخير هو تحقيق نسب مشاهدة عالية.

رابط نتائج الثالث متوسط الدور الثاني ذي قار

إذا كنت تبحث عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني فبإمكان جميع الطلاب المتواجدين في محافظة ذي قار من اتباع الخطوات التالية للحصول على النتيجة:

الدخول إلى منصة نتائجنا من هنا .

إدراج الرقم الامتحاني أو رقم الجلوس.

كتابة محافظة ذي قار.

الضغط على زر “استعلام”.

سوف تجد أمامك جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة الخاصة بك.

تُعتبر منصة نتائجنا أشهر المنصات المشهورة في العراق، وهي منصة تابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية تقوم من خلالها بالإعلان على جميع نتائج طلاب الصف الثالث والسادس، حيث تهدف الوزارة من وراء هذه المنصة تسهيل الأمور على الطلاب والطالبات للحصول على نتائجهم بشكل سريع وبخطوات بسيطة.