عاجل وحصرياً.. الموارد البشرية تزف بشرى سارة للموظفين .. الفرحه تنتظر الموظف من الآن.. تعرف على.. زيادة الحد الأدنى للأجور في السعودية

زيادة الحد الأدنى للأجور في السعودية، قام تركي الجعويني المدير العام لصندوق الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن خبر مهم جداً عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر سابقًا) بالموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور لمعرفة المبلغ تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور في السعودية

من 3200 ريال سعودي إلى 4000 ريال سعودي، وسيتم بدء التنفيذ في الخامس من سبتمبر الحالي. تأتي هذه الخطوة تنفيذًا خطة الصندوق لحفظ حقوق الموظفين ودعم سوق العمل في جميع التخصصات والمجالات، في المملكة العربية السعودية تسعى دائماً للحفاظ على نظامها الوظيفي وتسعى دائماً نحو الاستدامة والنجاح، ومن الجميع أن يشعروا بالفخر بهذه الجهود، فإن الخطط التي يستعد الصندوق لتنفيذها ستنقل المنظومة إلى مكانة عالية تكون الأولى من نوعها.

تشمل التحديثات الجديدة على منتج دعم الموظفين

أوضح تركي الجعويني أنه ستتم إجراء تعديلات وتحديث ضوابط التقديم على دعم التوظيف اعتبارًا من ٥ سبتمبر الحالي، وسيتم ذلك على النحو التالي:

تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 3200 ريال إلى 4000 ريال.

سيتم استلام طلبات التقديم من الموظفين في الضمان الاجتماعي بعد ١٨٠ يوما.

تدفع المؤسسة راتب الموظف لمدة ٩٠ يومًا بعد تسجيله في التأمين الاجتماعي، ولن يتحمل الصندوق أي جزء بأثر رجعي.

يتم إلغاء طلب فترة سماح طلب الدعم في غضون ١٢٠ يومًا من تسجيلك في التأمينات.