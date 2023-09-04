موت وخراب ديار.. غرامات تكسر قلبك.. عاجل الحكومة تصدر قرار صادم بدفع 200 ألف جنيه غرامة في هذه الحالات.. بشأن.. التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء، يهدف مشروع القانون الجديد إلى منح المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الحق في إصدار قرار يقضي بتعليق عمليات البناء لفترة ستة أشهر، وذلك بناءً على قرار سابق من المحافظ المختص بالبناء، وخلال هذه الفترة، سيقوم المجلس بتعليق منح تراخيص البناء في الشوارع والمناطق والمدن، وذلك بهدف مراعاة ظروف التنمية العمرانية أو عمليات إعادة التخطيط، مع الشرط ألا تتجاوز فترة التعليق ستة أشهر، لمعرفة التفاصيل تابع كالتالي.

قانون البناء الموحد

تم منح مشروع قانون البناء الموحد صلاحيات لمجلس الوزراء، ويتطلب موافقة المجلس المحلي للمحافظة، ويجب عرضه من قبل المحافظ المختص لمدة محددة أو لمدد أخرى وفقًا لأسباب يتم تقديرها بمدة تصل إلى سنتين على الأكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق استثمار هذه العائدات، بما في ذلك تحفيز موظفي الإدارات المعنية بتنفيذ القانون بمكافآت مالية مقابل التحسينات التي تم جمعها من المجتمعات الحضرية والقرى، وتذهب هذه الأموال إلى صندوق الإسكان الاقتصادي في المحافظة.

تنص القوانين العربية على وجود عقوبة غير متوقعة للتصالح في مخالفات البناء.

تفرض القانون الموحد غرامة غير متوقعة عندما يتعلق الأمر بتصالح مخالفات البناء.

رسوم التصالح في مخالفات البناء

وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء، تم تحديد رسوم التصالح في مخالفات البناء على النحو التالي:

يتم دفع مبلغ 200 جنيه كحد أقصى مقابل الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وتزويد البيانات والمتطلبات الضرورية لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم، ويجب أن يتم الدفع بالنقد.

رسوم الفحص والاعتماد وغيرها من الخدمات المتعلقة بمشروعات التقسيم لا يجب أن تتجاوز 200 ألف جنيه كحد أقصى. كما يتم دفع هذه الرسوم نقدًا وتستند إلى جنيه واحد لكل متر من مساحة الأرض المخصصة للمشروع.

تزيد قيمة الرسوم سنوياً بمعدل 3% ولا يسمح بفرض أي مبالغ إضافية على الأنشطة التي تم الاتفاق عليها في الشروط السابقة تحت أي مسمى غير مذكور بوضوح فيهما.