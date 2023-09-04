ياريت الكل عنده قطعة أرض كان زمانه متهني بقانون البناء الجديدة.. الناس من الفرحة مش مصدقة.. عاجل.. فتح تراخيص البناء في القرى والمدن بشروط هامة

فتح تراخيص البناء، في إعلان هام، أعلن الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان المختص بالشؤون الفنية، عن تفاصيل جديدة تتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء في مصر، يبدو أن هذا القانون يغطي تخطيط المدن المصرية الحديثة بشكل شامل داخل إدارة البلاد الداخلية. ولكن هناك تفاصيل أخرى تحتاج إلى معرفتها حول هذا القانون، بما في ذلك تراخيص البناء وإمكانية وجود استثناءات لبعض المشاريع، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.

على ماذا تفرض تراخيص البناء

فيما يتعلق بتراخيص البناء، أشارت الحكومة إلى أن معظم التراخيص لا تفرض قيودها على المشاريع التي تقوم بها الدولة في المدن المختلفة، تصاريح هذه المنشآت تُصدر بواسطة رئاسة مجلس الوزراء نفسها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما يتيح للحكومة القدرة على تنظيم ومراقبة المشاريع الهامة مثل الإسكان الاجتماعي لجميع المصريين وغيرها من مشاريع الإسكان.

نص قانون التصالح في مخالفات البناء

ومع ذلك، ينبغي علينا أن ندرس قانون التصالح في ضوء أعمق، حيث يصبح واضحًا أن هذا القانون غير صالح للمباني التي تتبع تصاميم موثوق بها من قبل مكاتب هندسية معينة وتلبي جميع متطلبات البناء المحددة، كما يشمل القانون المناطق التي تمت الموافقة على تخصيصها للبناء من قبل الجهاز المختص بالتنظيم الحضري.

الختام

تشكل قوانين التصالح في مخالفات البناء تحديًا كبيرًا للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، علينا جميعًا أن نلتزم بهذه القوانين بعناية وأن نتعرف جيدًا على تفاصيلها لضمان الامتثال لها ولحماية حقوقنا واستثماراتنا، تظل هذه القوانين موضوعًا للنقاش والتطوير، ويجب على الجميع أن نكون على دراية بأحدث التطورات في مجال التصالح في مخالفات البناء في مصر.