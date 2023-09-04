خلصت الحكايه.. منصة منظرة البوابة التعليمية 2023/2024 وشروط الحصول عليها

منصة منظرة البوابة التعليمية، مع بداية العام الدراسي الجديد، يتزايد الاهتمام بالبحث عن منصات التعليم المختلفة التي تقدم خدماتها للطلاب والمعلمين، ومن بين هذه المنصات المميزة هي منصة منظرة الإلكترونية، ومن خلال موقعنا، سوف نتعرف على كيفية تسجيل الدخول إلى هذه المنصة والشروط المطلوبة والمميزات التي تقدمها.

احصل على منصة منظرة البوابة التعليمية للعام 2023/2024 وتعرف على شروط الحصول عليها

منصة منظرة البوابة التعليمية، وزارة التعليم العماني أصدرت هذه المنصة الإلكترونية بهدف تيسير التعليم الفعال والمتميز لجميع الطلاب في المراحل الأولى من الصف الأول إلى الصف الرابع، إنها منصة تعليمية مميزة تقدم إمكانيات متعددة للطلاب والمعلمين، عن طريق موقعنا، ستتعرف على تفاصيل منصة منظرة وخطوات التسجيل فيها ومميزاتها.

كيفية التسجيل في منصة منظرة

الطلاب جميعهم قادرون على الوصول إلى منصة منظرة البوابة التعليمية 2023/2024 من خلال اتباع الإرشادات التالية:

يتطلب الأمر أولاً فتح المتصفح والانتقال إلى رابط البوابة من هنا.

يتم إدخال اسم المستخدم وإضافة كلمة المرور عن طريق الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك يتم الضغط على التالي.

يستطيع الطالب الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور من المدرسة، في حين يمكن للمعلم الحصول على معلوماته الشخصية من وزارة التعليم.

مميزات منصة منظرة

منصة منظرة مميزة بفضل توفرها لمجموعة واسعة من المزايا التي اكتسبتها رائدة في مجالها. تعد من بين أبرز تلك المزايا ما يلي:

توفر المحتوى التعليمي الفعال .

بالإضافة إلى ذلك، فإنها تسهم في تسهيل التواصل بين الطلاب والمعلمين.

تدعم منصة منتظرة التعليم عن بعد.

تعمل هذه البوابة على تحسين عملية التعليم.

الشروط المطلوبة للوصول إلى منصة منظرة

لا بد من اتباع بعض الشروط لتسجيل الدخول بسهولة على منصة منتظرة، وتتضمن هذه الشروط ما يلي.

يجب الاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بالدخول.

الحرص على الاتصال بالانترنت.

تنفيذ عملية تنزيل التطبيق على الجوال أو زيارة الموقع الإلكتروني.

الدخول من خلال المعلومات الشخصية.

الاستكشاف لخدمات المنصة.