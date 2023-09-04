شعرك هيبقى زى الحرير من الآن بوصفات طبيعية .. لو عرفتيها مش هتقولي لحد عليها.. وصفة كريم الخميرة

وصفة كريم الخميرة، هل تعانين من شعر مجعد وخشن يزعجك بشدة؟ إليكِ طريقة صنع كريم الخميرة الذي يساعد على تنعيم وتصفيف الشعر بشكل ملحوظ، سيجعل شعرك يبدو ناعمًا وطويلًا ولامعًا، يُعتبر هذا الكريم معجزة في العناية بالشعر، حيث يحتوي على مكونات طبيعية وآمنة للشعر وفروة الرأس، بدلاً من اللجوء إلى المواد الكيميائية أو استخدام أدوات تصفيف الشعر بالحرارة التي قد تضر الشعر على المدى البعيد وتسبب تساقطه بشكل كبير، لمعرفة التفاصيل تابع كالتالي.

كريم الخميرة لفرد وتنعيم الشعر

تعد كريمة الخميرة حلاً مثاليًا وأفضل لصاحبات الشعر الكثيف والخشن والمجعد لمعالجة كل تلك المشاكل في وقت واحد.

مكونات كريم الخميرة

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

نصف كوب خل التفاح.

ملعقتان كبيرتان نشا خام.

طريقة عمل كريم الخميرة بسهولة

نحن نقوم بمزج خل التفاح والنشا والخميرة السريعة جداً مع بعضها في وعاء صغير حتى تختلط تماماً.

يتم تغطية الوعاء بالخليط وتركه جانبًا لمدة نصف ساعة، ثم يُوزع الخليط على الشعر بالكامل.

نقدم الشعر بوضعه في كيس حراري أو بلاستيكي خاص له، ونتركه لمدة ساعة ونصف فقط.

بعد ذلك، نقوم بغسل الشعر باستخدام الماء الجاري واستخدام الشامبو المناسب لنوع الشعر.

نقوم بتكرار هذا الأسلوب مرتين في الأسبوع حتى نحقق نتيجة مبهرة.

مكونات خلطة الخميرة مع الموز للشعر

كوب من الزبادي البلدي.

ثمرتان من الموز الناضجين.

كوب من الخميرة الفورية.

كوبان من الماء البارد.

طريقة عمل خلطة الخميرة مع الموز بسهولة

نضع ثمرتي الموز في وعاء عميق وهرسها جيدًا حتى تصبح ناعمة تمامًا.

بعد ذلك، نقوم بإضافة الزبادي والخميرة والماء البارد ونمزج جميع المكونات معًا جيدًا حتى تتجانس تمامًا.

نقوم بتوزيع المزيج على الشعر من الجذور حتى الأطراف، ثم نتركه لمدة لا تتجاوز ساعة.

بعد ذلك، نقوم بشطف الشعر بالماء الدافئ واستخدام الشامبو المناسب لنوع.