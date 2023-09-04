تردد قناة فور شباب HD الجديد 2023 على النايل سات

قناة فور شباب الفضائية هي إحدى القنوات التي تقارب الثقافة وتنشر الوعي ما بين الشباب بشكل ديني ومتحضر، والقناة تبث لكم البرامج طوال اليوم دون أن بأي انقطاع وهي مجانية تمامًا ليس لها أي اشتراك شهري، مقرها في المملكة العربية السعودية، ويقوم الأشخاص بالتساؤل عن تردد قناة فور شباب ذلك الذي سنقوم نحن بتقديمه.

تردد قناة فور شباب

تردد قناة فور شباب رغم أنها مصنفة من ضمن القنوات الإسلامية، ولكنها مختلفة تمامًا عن بقية القنوات التي تقدم محتوى ديني في الشرق الأوسط وداخل دول شمال أفريقيا وليس في السعودية فقط، بها إعلام ديني معتدل تعرض لكم محتويات من الأعمال الفنية، والمسابقات والبرامج الرياضية واليكم تردد القناة على نايل سات وهو كالآتي:

التردد: 11316.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

قناة فور شباب

أنشئت قناة فور شباب عام 2007 وتعد الأبرز والأهم على الإطلاق مؤسسها الدكتور علي العمري، والمقر الرسمي لها في مكة المكرمة، الهدف الأساسي لتلك القناة هو أن تقوم بتغيير عقول الشباب وتوجههم للمسار الصحيح، في ظل غياب الإعلام الإسلامي، والقناة تهدف لتحقيق توازنًا دينيًا واجتماعيًا وأخلاقيًا بشكل بسيط حتى يصلوا للمعلومات بشكل تلقائي، كما أن هناك مميزات متعددة لمتابعة القناة وهي كالآتي: