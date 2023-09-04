كشوفات الوجبة الأخيرة pdf 2023 للمشمولين بالرعاية الاجتماعية منصة مظلتي وفق شروط الاستحقاق

يهتم العديد من الأشخاص في العراق بمعرفة كشوفات الوجبة الأخيرة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، والتي يتم الاطلاع عليها بسهولة عبر المنصة الإلكترونية مظلتي المعلن من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق، وهكذا من خلال مقالنا سنتعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

كشوفات الوجبة الأخيرة

أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية إمكانية التعرف على كشوفات الوجبة الأخيرة وأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عن طريق منصة مظلتي عبر اتباع بعض الخطوات التي تتمثل في:

الولوج مباشرة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية المنصة الإلكترونية مظلتي.

كتابة رقم البطاقة في الخانة المخصصة لذلك.

كتابة الكود المرئي، وهو رمز مكون من خمس أرقام.

النقر على أيقونة تنزيل ملفات المشمولين.

بعد ذلك تقوم بالبحث عن الاسم رباعي، ثم يتم كتابته داخل مربع البحث.

الخطوة الأخيرة يتم التأكد جيدًا من تاريخ الميلاد عندما يظهر الاسم.

تجدر الإشارة أن على الجميع اتباع الإجراءات التي تم توضيحها للحصول على الوجبة الأخيرة المتوفرة من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بهدف مساعدة المواطن العراقي على المعيشة خلال الظروف الصعبة.

شروط الحصول على رعاية اجتماعية

صرحت وزارة الشؤون الاجتماعية وجود بعض الضوابط والمعايير لقبول المشمولين بالرعاية، ومن أبرز الشروط ما يلي: