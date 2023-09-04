حقيقة تأجيل الدراسة في السعودية 1445 وتحويل التعليم عن بُعد بأمر ملكي 2023

تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد 1445 انتشرت الكثير من الشائعات، بشان تأجيل الدراسة أو إلغاء الدراسي الثالث المعتمد للمرة الثالثة من قبل وزارة التعليم السعودي ضمن رؤية المملكة 2030، ولذلك فقد أوضحت الوزارة حقيقة تأجيل الدراسة في السعودية، كما أنها أشارت إلى حالات تعليق الدراسة وعقوبة الغياب بدون عذر.

حقيقة تأجيل الدراسة في السعودية

أكدت وزارة التعليم السعودية عدم صحة الإشاعات التي انتشرت بشأن تأجيل الدراسة، فقد بدأ العام الدراسي الجديد 1445 ولا نية لتأجيله، ولكن ما حدث هو تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي في بعض الإدارات التعليمية بسبب سوء الأحوال الجوية في بعض المناطق، وقد أشارت وزارة التعليم أن هناك عقوبات مشددة على غياب الطالب بدون عذر.

عقوبة غياب الطالب بدون عذر

أوضحت وزارة التعليم السعودي وجود عقوبات مشددة على غياب الطالب بدون عذر، والتي تكون كما يلي:

إنذار أول للطالب الذي يتغيب عن المدرسة لمدة ثلاث أيام بدون عذر.

إنذار ثاني للطالب المتغيب عن المدرسة لمدة خمس أيام.

عند استمرار الغياب ل10 أيام يتم إرسال استدعاء ولي الأمر.

غياب الطالب عن المدرسة 15 يوم بدون عذر يتسبب في نقل الطالب إلى مدرسة أخرى.

حالات تعليق الدراسة في السعودية

حددت وزارة التعليم السعودي بعض الحالات لتعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عبر منصة مدرستي عن بعد، والحالات تكون كما يلي: