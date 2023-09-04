أملى الفريزر فراخ.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض 

تعتبر أسعار الدواجن من بين ما يتم تحديثه من أسعار السلع الاستهلاكية وذلك بشكل يومي، حيث تعتبر لحوم الدواجن بمثابة أنواع من الأغذية الأساسية التي يتم شراءها من قبل المستهلك بشكل مستمر ويحرص على متابعة أسعار السوق وتكلفة الشراء من محلات بيع التجزئة وتكلفتها في المزارع أيضًا ونستعرض بالتفصيل من خلال التقرير أهم المعلومات حول التكلفة لشراء الكيلو الواحد من أكثر نوعيات الدواجن مبيعا واستهلاكا في السوق المحلية والمزارع.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023

الدواجن تعد من أكثر أنواع اللحوم ومصادر الغذاء التي يحرص المستهلكين على شرائها ومتابعة أسعارها لأنها تعتبر من أكثر أنواع اللحوم إتاحةً ووفرة في السوق المحلية، ولكن مع التقلبات السعرية تعرضت المؤشرات السعرية الخاصة بها إلى التغيير وهذا ما جعل السوق المحلية يختلف مستوى نشاطها على حسب السعر المعلن عنه بشكل يومي في السوق المحلي، ولذلك نتابع في سطور المقال أهم ما وصلت له الأسعار بالسوق المصرية لكل أنواع الدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء

تعتبر من أهم أنواع اللحوم المتوفرة في السوق المحلية من أحجام وأوزان مختلفة، ويبلغ سعر الكيلو جرام منها في البورصة المحلية اليوم 50 جنيه مصري للكيلو جرام، بحيث يصل السعر في السوق الاستهلاكية للكيلو جرام إلى 60 جنيه مصري، ومن الملاحظ أن الأسعار تراجعت اليوم عن أسعار أمس.

سعر الدواجن البلدي والساسو

تسجل نوعية الدواجن البلدي في البورصة المحلية قيمة سعرية للكيلو قدرها 111 جنيه مصري، وتصل للمستهلك بالسعر من 117 وحتى 118 جنيه مصري للكيلو جرام.

يصل سعر 1 كيلو جرام من لحم الدجاج الأحمر أو الساسو قيمة مالية تصل حتى 92 جنيه مصري، والسعر في السوق المحلية بمختلف المناطق ما بين 98 و99 جنيه مصري للكيلو جرام.

أسعار الدواجن الأمهات

تحظى تلك النوعية من الدواجن أيضًا بشعبية كبيرة لوجود تنوع في أوزانها ويصل سعر كيلو جرام واحد من لحومها اليوم ببورصة الدواجن وفي المزارع أيضًا قيمة 51 جنيه مصري، وفي المحلات وصل السعر اليوم لقيمة متراوحة ما بين 55 وحتى 56 جنيه مصري.