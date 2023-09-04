ظهور نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني.. رابط سريع لإستخراج نتيجة الثالث متوسط PDF جميع محافظات العراق
ظهور نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني.. رابط سريع لإستخراج نتيجة الثالث متوسط PDF جميع محافظات العراق
ظهور نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني 2023، أعلنت وزارة التربية العراقية، عن ظهور نتائج الثالث المتوسط في جميع محافظات العراق 2023 الدور الثاني، حيث إن الوزارة بذلك جهودًا جبارة من أجل الانتهاء من جميع عمليات التصحيح ومراجعة الدرجات الخاصة بكل طالب، في إطار أخذ كل طالب ما يستحقه وفقًا لأداءه في الامتحانات أو الاختبارات، مما يحُقق ذلك نجاحًا كبيرًا وإنجازًا عظيمًا لجميع الطلبة.
ظهور نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني 2023
قام جميع الطلاب بتأدية اختبارات الدور الثاني من الصف الثالث المتوسط في جميع محافظات العراق، لتقوم وزارة التربية العراقية بعد طول انتظار من الإعلان عن النتيجة في كافة المحافظات، إضافة إلى أن ذلك يكون لكافة الطلبة الذين أدوا الدور الثالث من الامتحانات بعد تقديم التظلمات الخاصة بهم ودفع الرسوم المنوط بها، لهذا فمن السهل الأن القيام بالاستعلام عن النتائج وفقًا لمجموعة من الخطوات نوضحها لكم في الفقرة التالية.
رابط نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني
هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الحصول على نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني وفقًا لما يلي:-
- في البداية تقوم بالذهاب إلى موقع نتائجنا.
- الضغط على أيقونة “عرض النتيجة”.
- تحديد المرحلة الدراسية التي يرغب الطالب في الاستعلام عنها.
- اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.
- إدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني الخاص به في الخانات المخصصة لذلك.
- في النهاية يتم الضغط على أيقونة تنزيل ملف النتائج بصيغة الـ PDF.
- لتتمكن من رؤية جميع الدرجات التي حصل عليها الطالب وفقًا لأداءه في الاختبارات.