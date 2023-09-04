عااجل.. صدور نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني في جميع محافظات العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية

ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني الآن في جميع محافظات العراق، بعد الانتهاء من جميع عمليات التصحيح الخاصة بكل طالب، إضافة إلى أن الوزارة كانت حريصة على إعلان النتائج في أقرب وقت حتى يتعرف عليها جميع الطلبة والطالبات في مختلف المحافظات، لهذا فقد قامت الوزارة بالإعلان عن جميع الدرجات التي حصل عليها الطالب وفقًا لأداءه في الامتحانات ويكون ذلك في مختلف الامتحانات للدراسة المتوسطة التي تشمل العربية والكردية والتركمانية والأجنبية.

نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني

وأوضحت وزارة التربية العراقية، أن انعقاد الامتحانات كانت يوم الإثنين الموافق 22 أغسطس، بعد أن انتهوا من تقديم طلبات التظلمات أو الاعتراضات الخاصة بكل واحد، ليتم بعدها القيام باستقبال جميع أوراق الامتحانات الخاصة بكل طالب والإعلان عنها اليوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر 2023، لكي يتمكن كل طالب من الحصول عليها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، وفقًا لمجموعة من الخطوات نوضحها لكم في التالي.

رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط دور ثاني

جاءت اهم خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط في جميع المحافظات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، وفقًا للخطوات التي تتمثل في التالي:-