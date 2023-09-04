لينك نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني pdf محافظات العراق موقع نتائجنا epedu.gov.iq

لينك نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني، نتيجة ثالث متوسط دور ثاني، ظهرت الأن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثاني في كافة محافظات العراق، ليصبح بإمكان كل طالب وطالبة من الحصول عليها ومعرفة الدرجات التي حصلوا عليها في الدور الثاني، بعد الانتهاء من جميع عمليات التصحيح المختلفة في جميع محافظات العراق، فضلاً عن أنه من السهل الإطلاع على قوائم الأسماء وتحمليها ملفات، ليتم بعدها التعرف على النتيجة ومعرفة الدرجات التي حصل عليها كل طالب وطالبة.

لينك نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني

هناك بعض الخطوات من أجل الحصول على نتائج الثالث متوسط في جميع المحافظات، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

في البداية يجب التوجه إلى موقع نتائجنا.

والقيام بالضغط على المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

الذهاب إلى الصفحة الرئيسية من البرنامج.

إدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني الخاص به.

ويتم الضغط مباشرة على أيقونة “عرض النتيجة”.

ليتمكن الطالب من معرفة نتائجه التي حصل عليها في هذا الصف.

الإنتهاء من تصحيح اوراق الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني

يذكر أن وزارة التربية العراقية قامت بنشر جميع الملفات الخاصة بنتائج الصف الثالث المتوسط في مختلف المحافظات، ليتبقى فقط، القيام بالإستعلام عنها من قبل كل طالب وطالبة، فضلاً عن أن الوزارة كانت حريصة على إعلان النتائج في أقرب وقت، من أجل أن يتعرف عليها الطلبة، إضافة إلى أن هذه المرحلة تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لعدد كبير من الطلاب نظرًا لأنها تحدد المرحلة الدراسية الجديدة لهم.