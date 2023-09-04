ظهرت الآن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني صلاح الدين وعموم المحافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عننتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني صلاح الدين حيث زدات معدلات البحث من قبل الطلاب والطالبات داخل دولة العراق في الآونة الأخيرة نظرًا لأنهم خضعوا للامتحانات الخاصة بالدور الثاني كل من رسب في مادة أو اثنين أما الراسبين في ثلاث مواد سيعودون السنة الدراسية، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني صلاح الدين

قامت الوزارة اليوم بتاريخ 4 سبتمبر لعام 2023 بالإعلان عن نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني لكافة الطلاب والطالبات داخل دولة العراق، ولكي تتمكن من الحصول على النتيجة لابد من اتباع الآتي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.

انقر على خانة نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

ستظهر لك كافة التفاصيل التي تخص النتائج.

مصير الطلاب الراسبين في ثلاث مواد

حددت وزارة التربية والتعليم العراقية أن الطلاب والطالبات الراسبين في ثلاث مواد دراسية ستتم إعادة السنة الدراسية بالنسبة لهم أما الطلاب الراسبين في مادة أو اثنين خضعوا بالفعل لامتحانات الدور الثاني وأعلنت اليوم الوزارة النتائج عقب الإنتهاء من تصحيح الاوراق وقامت برفعها عبر موقعها الرسمي توفيرًا للوقت والجهد عليهم.

وزارة التربية والتعليم العراقية

حددت وزارة التربية موعد بدء العام الدراسي الجديد لكي يكون بتاريخ 1 أكتوبر لعام 2023 حيث شمل هذا القرار كافة المراحل الدارسية دون استثناء مرحلة منهم، حيث تبذل الوزارة قصارى جهدها لكي توفر كافة التفاصيل التي تخص سير العملية التعليمية وأيضًا النتائج التي تخص الطلاب والطالبات داخل الدولة.