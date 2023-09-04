عاجل ظهور نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني موقع نتائجنا لجميع المحافظات العراقية عبر https://epedu.gov.iq

أعلنت وزارة التربية العراقية صدور نتائج الثالث متوسط 2023 التي تخص الطلاب بالدور الثاني، الذين قد قدموا بإجراء إعادة للامتحانات في الدور الثاني بالامتحان الوزاري لهم، وذلك طبقًا للخطة التي تم وضعها من قِبل وزارة التربية العراقية تلك التي تساعد بها الطلاب في معرفة جميع الأشياء التي يحتاجون إليها بشكل سهل، واليوم ظهرت نتيجة الاختبارات التي تم عقدها 22 أغسطس للدور الثاني واليوم 4 سبتمبر الموافق الاثنين قد ظهرت.

ظهور نتائج الثالث متوسط 2023

نتائج الصف الثالث المتوسط لهذا العام 2023 الدور الثاني ستكون ظاهرة بالموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية وفقًا للمعلن بالوزارة بتاريخ اليوم الاثنين 4 سبتمبر 2023 وبإمكان الطلاب القيام بالاستعلام عن تلك النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني الذي وفرته الوزارة للطلاب حتى يستخدمونه في معرفة النتائج، وسيكون ذلك لكافة محافظات العراق من خلال استخدام الرقم الامتحاني، وإليكم الطريقة الصحيحة التي تساعد في معرفة نتيجة الاعتراض وهي كالآتي: