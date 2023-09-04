صدرت الأن نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني pdf

صدرت نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني، بعد أن تم الانتهاء من تصحيح جميع أوراق الطالب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية وعلى مستوى المحافظات داخل العراق، قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن نتائج الثالث المتوسط في جميع المحافظات للدور الثاني، تزامنًا مع زيادة البحث بشكل كبير عن معرفة النتيجة التي حصل عليها كل طالب وطالبة في هذه المرحلة، لهذا سنوضح لكم عبر السطور التالية طريقة الحصول عليها بكل سهولة.

صدور نتائج الثالث المتوسط

أشارت التربية العراقية، أن النتائج يمكن الحصول عليها بأكثر من طريقة، من بين أهم الطرق هو موقع نتائجنا، حيث يمكن للطالب الدخول إلى موقع نتائجنا ثم يتم القيام بإدخال جميع البيانات المطلوبة، في الخانات المخصصة لذلك، وعلى الفور يتمكن من استخراج الملفات الخاصة بالنتائج للصف الثالث المتوسط، ويمكن بطريقة أخرى وهو عبر موقع وزارة التربية العراقية، وفقًا للخطوات التي نوضحها لكم في الفقرة التالية.

استخراج نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني

حتى تتمكن من معرفة نتائج الثالث المتوسط يجب عليك اتباع الخطوات التي جاءت على النحو التالي:-

أولاً تقوم بالذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

وعلى الفور يتم إدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني الخاص به.

إدخال رمز التحقق المرئي.

ليتم في النهاية الضغط على أيقونة “عرض النتيجة”.

وبعدها يتمكن كل طالب من معرفة الدرجات التي حصل عليها.

تبذل وزارة التربية العراقية، قصارى جهدها من أجل تقديم جميع الخدمات الإلكترونية التي يحتاج إليها الطلبة والطالبات في مختلف المراحل الدراسية.