عرض نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني العراق موقع نتائجنا

عرض نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني في كافة محافظات العراق، حيث إن ذلك جاء بعد الإنتهاء من تصحيح جميع أوراق الإمتحانات الخاصة بطلبة وطالبات هذه المرحلة الدراسية، ليتم بعدها القيام برصد كافة الدرجات التي حصل عليها كل طالب وطالبة في هذه المرحلة، إضافة إلى أن الوزارة كانت حريصة على الانتهاء من إجراءات عمليات التصحيح الخاصة بكافة الطلبة، لهذا فيمكن الحصول عليها بكل سهولة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

عرض نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني

حتى يتمكن كل طالب وطالبة من الحصول على النتائج الخاصة بهم في الصف الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني، فلابد من اتباع الخطوات التي جاءت على النحو التالي:-

في البداية يجب الذهاب إلى موقع نتائجنا.

بعدها تحديد المحافظة التي ينتمي إليها كل طالب.

وعلى الفور يجب كتابة جميع البيانات المتعلقة بالطلبة.

اختيار الصف التي ينتمي إليه الطالب.

كتابة جميع البيانات المتعلقة بالطالب.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة “عرض النتيجة”.

لتظهر لك في النهاية جميع البيانات المتعلقة بالطالب.

عرض نتائج الثالث

أضافت وزارة التربية العراقية، أن نسبة النجاح لهذا العام جاءت أعلى من الأعوام الماضية، نظرًا لسهولة الإمتحانات والأسئلة التي تم رصدها، فضلاً عن أن الوزارة أتاحت فرصة ثانية لكافة الطلبة بتقديم اعتراضات على النتائج المتظلمين منها، حتى تقوم الوزارة بمراجعتها مرة أخرى، والإعلان عن باقي الدرجات، مع العلم أن الوزارة حريصة على مصلحة كل طالب وأخذ ما يستحقه من الدرجات وفقًا لأداءه في الإمتحانات، وحتى يتمكن من التقديم إلى المرحلة الدراسية الجديدة.