إلغاء الأرز من بطاقة التموين .. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في العمل برئاسة دكتور علي المصيلحي في صرف المقررات التموينية في يوم الأحد، تم هذا الإجراء بعد الإعلان الرسمي عن أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023، هذا يعني أن الوزارة بدأت في توزيع المواد والمنتجات التموينية للمواطنين، وهي السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر في حياتهم اليومية، يهدف ذلك إلى توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين وتوفير الاستقرار الاقتصادي.

رفع الأرز من قائمة السلع المدعومة ببطاقة التموين

أثرت أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 بشكل كبير على منصات التواصل الإجتماعي، خصوصًا بعد الإعلان عن رفع الأرز من قائمة السلع المدعومة ببطاقة التموين، هذا الخبر أثر بشكل كبير على مناقشات وتعليقات المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، القرار برفع الأرز من بطاقة التموين يعني أن هذه السلعة لن تعد مدعومة بنفس الطريقة كما كانت في السابق، مما يمكن أن يؤثر على تكاليف المعيشة للمواطنين.

آخر قرارات وزير التموين

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، رفع سلعة الأرز نهائيًا من بطاقة التموين، مما يعني أنه لن يتم دعم شراء الأرز من خلال هذه البطاقة، تم اتخاذ هذا القرار لأن أولوية الصرف على البطاقة التموينية ستكون الآن لشراء سلع الزيت والسكر، وأكدت وزارة التموين أن هناك توفر كبير في السوق من سلعة الأرز، حيث يتوفر بأسعار تتراوح بين 20 جنيهًا و30 جنيهًا للكيلوجرام. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك مصر احتياطيًا كبيرًا من محصول الأرز، وتشير الأسعار إلى أن سعر كيلو الأرز في المجمعات الاستهلاكية يصل إلى 22 جنيهًا، تم رفع الأرز من بطاقة التموين بهدف توجيه الدعم نحو سلع أخرى مثل الزيت والسكر والشاي، وذلك استنادًا إلى أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023، هذا القرار يهدف إلى تحقيق توزيع أكثر عدالة لدعم الحكومة وتحسين توفر سلع أخرى أساسية للمواطنين في مصر.

نصيب الفرد من التموين

تم رفع حصة نصيب الفرد من دعم التموين إلى 50 جنيهًا، ويتم صرف هذا المبلغ على النحو التالي:

كيس سكر بقيمة 12 جنيهًا ونصف.

زجاجة زيت بقيمة 30 جنيهًا.

مكرونة بقيمة 10 جنيهات.

يمكن للفرد اختيار السلع التموينية التي يحتاجها ويفضلها، مع الالتزام بعدم تجاوز إجمالي النفقات البالغة 50 جنيهًا للفرد الواحد في الأسرة كلها، هذا الإجراء يسمح للأسر بالإستفادة من التموين بشكل أكثر مرونة ويتيح لهم اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم الشخصية.

أسعار السلع التموينية سبتمبر 2023

تم تقديم أمثلة على أسعار بعض السلع التموينية في مصر بالجنيهات والأوزان المحددة:

مكرونة: سعرها 10.5 جنيه للعبوة التي تزن 800 جرام.

عدس: تكلف 11.5 جنيه للعبوة التي تزن نصف كيلو (500 جرام).

زيت الخليط: يبلغ سعره 23 جنيهًا للعبوة.

سمن: تكلفة العبوة التي تزن 800 جرام هي 24 جنيهًا.

صلصلة: تبلغ تكلفتها 4 جنيهات للعبوة التي تزن 300 جرام.

مسحوق الغسيل اليدوي: تبلغ تكلفته 10.5 جنيه للعبوة التي تزن 800 جرام.

زجاجة الخل (لتر واحد): تكلف 4.75 جنيه.

شاي: تكلفته 3.5 جنيه للعبوة.

هذه الأسعار تمثل جزءًا من السلع التموينية المدعومة التي يمكن للمواطنين شراؤها بإستخدام حصتهم الشهرية المقدرة بـ 50 جنيهًا، تمثل هذه السلع الأساسية بأسعار معقولة ومنخفضة مقارنة بأسعار السوق لمساعدة المواطنين في تلبية احتياجاتهم اليومية بشكل ميسر.