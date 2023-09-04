طريقة استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة 2023 عبر موقع وزارة التضامن الإجتماعي

يبحث الكثير من النساء بشكل متواصل في هذا الوقت عن كيفية استعلام تكافل وكرامة بإستخدام الرقم القومي للمرأة المتزوجة في عام 2023، هذا يشير إلى أهمية خدمة تكافل وكرامة التي تهدف إلى دعم الأسر المصرية وتقديم الخدمات الإجتماعية لهم.

طريقة استعلام تكافل وكرامة

تحرص وزارة التضامن الإجتماعي على تسهيل عملية الإستعلام عن تكافل وكرامة والإستفادة منه، يمكن للمرأة المتقدمة على المعاش اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الإستعلام تكافل وكرامة.

اكتب الرقم القومي للمرأة المتقدمة.

انقر على أيقونة “استعلام”.

قم بكتابة اسم المحافظة والإدارة والعنوان.

حدد نوع البطاقة سواء كانت تكافل أم كرامة.

حدد وضع البطاقة سواء كانت متوقفة أم سارية.

انقر على خيار “استعلام”.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

صورة بطاقة الزوج والزوجة.

صورة قسيمة الزواج.

صورة شهادات الميلاد للزوج والزوجة والأبناء إن وجدت.

إثبات قيد من المدرسة لكل ابن.

صورة بطاقة التموين إن وجدت.

خطوات التسجيل للحصول على معاش تكافل وكرامة

يجب على المتقدم أن يقوم بتحضير الأوراق المطلوبة، والتي تشمل استمارة الحالة الاجتماعية للأسرة وتأكد من أن لديها دخل شهري ثابت أو معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

قبل التسجيل، تأكد من أنك تمتلك الرقم القومي الخاص بالمرأة المتزوجة، حيث سيكون ذلك ضروريًا للتقديم.

يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج تكافل وكرامة.

املأ النموذج الإلكتروني بالبيانات المطلوبة بعناية.

بعد تعبئة النموذج بالمعلومات المطلوبة، قدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني.

بعد تقديم الطلب، سيتم دراسته من قبل الجهة المعنية وفقًا لشروط ومعايير البرنامج. تأكد من متابعة حالة الطلب وتقديم الوثائق المطلوبة بشكل صحيح لضمان نجاح طلبك.