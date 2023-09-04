تحميل نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني pdf موقع وزارة التربية العراقية جميع المحافظات

أصبحت نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني، متاحة الآن أمام جميع الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية، جاء ذلك بعد انتهاء وزارة التربية العراقية من تدقيق وتصحيح جميع الأوراق الخاصة بكل طالب وطالبة وفقًا لأداءهم في الامتحانات، مع العلم أن هذه المرحلة تمثل أعمية كبيرة للعديد من الطلبة، نظرًا لأنها تحدد مستقبلهم الدراسي للتقديم إلى المرحلة الدراسية الجديدة، لهذا يمكن الحصول على النتائج بكل سهولة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تحميل نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني

هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها من أجل القيام بتحميل نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

التوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية.

إدخال رمز التحقق المرئي الظاهر في الشاشة الرئيسية.

التوجه إلى خدمة عرض النتائج.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها كل طالب وطالبة.

وعلى الفور يتم الضغط على أيقونة “تحميل النتائج”.

في النهاية يتم نزول جميع التفاصيل الخاصة بالنتائج.

نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية العراقية، أتاحت العديد من الخدمات الطلابية عبر الموقع الرسمي لها، ومن أهمها نتائج جميع المراحل الدراسية، فضلاً عن إمكانية تقديم اعتراضات على جميع النتائج التي حصل عليها كل طالب ولكي يتمكنوا من التقديم إلى المراحل الدراسية الجديدة، إضافة إلى أنه في حال وجود أي استفسارات أو مشكلات يتم على الفور التواصل مع خدمة العملاء لحل كل هذه المشاكل.