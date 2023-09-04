نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني 2023 جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية

تعد نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني، من أهم المواضيع التي يبحث عنها الكثير من الطلاب والطالبات في مختلف محافظات العراق، حيث إن هذه النتائج تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لعدد كبير من الطلبة، وهي تأتي تزامنًا مع أداء الامتحانات الخاصة بالصف الثالث، فضلاً عن أن وزارة التربية العراقية، أشارت إلى أن النتائج أصبحت متاحة الآن عبر الموقع الرسمي للوزارة، وبإمكان كل طالب الحصول عليها، بكل سهولة، حتى يتعرف عليها جميع الطلبة والطالبات في مختلف محافظات العراق.

نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني 2023

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني 2023، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

في البداية يجب الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

بعد ذلك يتم إدخال جميع البيانات الخاصة بالطالب.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

ثم يتم اختيار الدور الثاني على الفور.

وعليه يتم الضغط مباشرة على أيقونة “عرض النتائج”.

لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة بكل سهولة.

عرض نتائج الثالث المتوسط اليوم

وفرت وزارة التربية العراقية، كافة الخدمات التي يحتاج إليها الطلبة والطالبات في مختلف المراحل الدراسية بشكل إلكتروني، دون الذهاب إلى مكان أو مقر المدرسية أو حتى المديرية التعليمية، فضلاً عن أنه بإمكان الطلبة إنهاء أعمالهم وإجراءات الدراسية بشكل إلكتروني، ويأتي ذلك تواكبًا مع التحول التكنولوجي التي يمر به العديد من الدول تنفيذًا للرؤية الإستراتيجية التي عزمت على تنفيذها بحلول 2030.