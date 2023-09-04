رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023 العراق الدور الثاني …. موقع نتائجنا| وزارة التعليم العراقية

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023 العراق، بعد أن أنهى الطلاب امتحانات الدور الثاني وبدأت حالة من القلق بدأت تظهر علبى وجوه الكثير منهم خاصة بعد أن أعلنت وزارة التعليم العراقية عن الإنتهاء من تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب، وأشارت الوزارة إلى أن نتائج الثالث المتوسط 2023 العراق سوف تكون متاحة أمام الطلاب في شتى المحافظات خلال الساعات المقبلة.

نتائج الثالث المتوسط 2023 العراق

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العراقية على إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في كافة الكنترولات على مستوى المحافظات العراقية، وأشار المصدر إلى أن الوزارة كانت حريصة على متابعة أعمال التصحيح حتى تتأكد أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة دون نقصان أو زيادة، وأشارت الوزارة إلى أنها سعيدة بنتائج الثالث المتوسط الدور الثاني العراق 2023، وتوجهت الوزارة بخالص الشكر والعرفان للقيادات التعليمية التي قدمت أقصى ما لديها لإنهاء العام الدراسي 2023 على أكمل وجه،وأكد وزير التعليم العراقي أن الدور الثاني هو بمثابة فرصة ثانية ليتمكن الطالب من جمع درجات تؤهله إلى الالتحاق بالجامعة المفضلة إليه.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني 2023 العراق

وكانت وزارة التعليم العراقية قد أعلنت أن الطالب يمكنه الإطلاع على نتائج الثالث المتوسط العراق 2023 الدور الثاني من خلال الدخول على رابط الوزارة واتباع الخطوات الآتية.