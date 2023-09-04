Pdf الان رابط ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني عموم المحافظات عبر موقع نتائجنا الوزاري

احتلت نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني اهتماما كبيرا من قبل أولياء الأمور وعدد كبير من الطلاب لذلك ازدادوا البحث عنها بمجرد للانتهاء من أداء الامتحانات يوم الثلاثاء الموافق 29 من أغسطس بجميع المحافظات العراقية، ومن المقرر أنه سيتم الإعلان عنها من قبل الوزارة خلال الأيام القادمة عبر موقعها الرسمي، بالإضافة إلى موقع نتائجنا، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني

انتهت عملية تصحيح هذه الامتحانات والمراجعة والتدقيق على الانتهاء، وتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني اليوم خلال الأسبوع الحالي من شهر سبتمبر وذلك في جميع المحافظات العراقية بلا استثناء.

وأكدت بعض المصادر المسؤولة على أن هذه النتائج مبشرة للغاية حيث تميزت بأنها مرتفعة عن نتائج الدور الأول لهذه المرحلة، ويجدر بنا الإشارة إلى أنها من أهم النتائج التي يمكن للطلاب من خلالها تحديد مستقبلهم المهني والأكاديمي، وسهلت الوزارة إمكانية الحصول على نتائجهم من خلال موقع وزارة التربية العراقية، بالإضافة إلى موقع نتائجنا من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بهم.

كيفية الحصول على نتائج الثالث متوسط الدور الثاني

أتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني من خلال مجموعة من الخطوات الآتية :

انتقل إلى موقع نتائجنا.

تحديد نتيجة المرحلة المتوسطة.

انقر على الدور الثاني للعام الحالي.

أدخل الرقم الامتحاني الخاص بك في الحقل المخصص بذلك.

وأخيرا اضغط على عرض النتيجة.

وبعد لحظات معدودة سيتم ظهور النتيجة في شكل ملفات بي دي اف ليسهل الحصول على النتيجة بكل سهولة من خلال البحث بالاسم ، وسوف تظهر هذه النتيجة في جميع محافظات العراق في نفس التوقيت نظرا لقلة عدد الطلاب الذين اجتازوا اختبارات الدور الثاني.