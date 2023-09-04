ساعتك هترجعها 60 دقيقة تاني”.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023 في مصر وبدء التوقيت الشتوي مجلس الوزارة يعلن

يُطرح السؤال المتكرر حول متى ينتهي التوقيت الصيفي ويعتمد الناس على نظام توقيت الساعة الذي يتغير خلال هذه الفترة، يعد تغيير التوقيت بين الصيف والشتاء أمرًا روتينيًّا يتم اتباعه في مصر سنويًا، يهدف هذا النظام إلى استغلال الطاقة بشكل أفضل وترشيد استهلاكها، بالإضافة إلى توفير الراحة والفوائد الإقتصادية.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023

يختلف توقيت الساعة بين فصلي الشتاء والصيف في مصر، خلال فصل الصيف يتم تقديم الساعة بشكل رسمي للأمام لزيادة ساعات النهار وتقليل استهلاك الطاقة، وهذا القرار يعود إلى قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي تم الإعلان عنه في مارس 2023، هذا النظام يهدف إلى تحقيق التوازن بين الإضاءة الطبيعية واحتياجات الناس للإضاءة والطاقة خلال مختلف فترات اليوم، وبعد انتهاء موسم التوقيت الصيفي، يتم تعديل الساعات مرة أخرى لتكون متناسبة مع التوقيت القياسي الشتوي، حيث يُعيد الناس عقارب الساعة إلى الوراء بمقدار ساعة واحدة.

مواعيد تغيير التوقيت في مصر

يبدأ توقيت الصيف في مصر في آخر جمعة من شهر أبريل من كل عام، حيث يتم تقديم عقارب الساعة بمقدار 60 دقيقة، وذلك بهدف زيادة ساعات النهار وترشيد استهلاك الكهرباء، يستمر هذا التوقيت بنهاية شهر أكتوبر، يتم تأخير الساعة مرة أخرى بمقدار 60 دقيقة، حيث يعود التوقيت إلى وضعه، تعتبر هذه الخطوة من الجهات الحكومية ضرورية لتحقيق التوازن بين الإضاءة والطاقة خلال مختلف فصول السنة.

كيفية ضبط الساعة على التوقيت الشتوي

عندما يحين وقت نهاية التوقيت الصيفي وبداية التوقيت الشتوي في مصر، يتعين على الأشخاص تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة إلى الوراء، على سبيل المثال، إذا كانت الساعة تشير إلى الساعة الثالثة عصرًا، يجب ضبطها على الساعة الثانية عصرًا، يتبع الأشخاص هذه الخطوة بإنتظام كجزء من تغيير التوقيت، والذي يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الفوائد الإقتصادية والبيئية.