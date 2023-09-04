“متخليش التاجر يضحك عليك”.. زيت + سكر نصيب أربع أفراد من التموين لشهر سبتمبر 2023 وأسعار السلع التموينية الجديدة
تُعد البطاقة التموينية واحدة من البطاقات الأساسية التي يسعى العديد من المواطنين للحصول عليها بغرض الإستفادة من السلع التموينية المدعومة التي تُقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية للمجتمع، يرغب أصحاب بطاقات التموين في معرفة الحصة المخصصة لأسرتهم المكونة من أربعة أفراد على وجه الخصوص، في هذا المقال سنقوم بشرح هذا العدد بالإضافة إلى أسعار السلع التوينية.
نصيب أربع أفراد من التموين
يسعى العديد من الأشخاص الذين يمتلكون بطاقات التموين إلى معرفة كمية السلع التموينية التي يحق لأسرتهم المكونة من أربعة أفراد الحصول عليها، وفي هذا السياق، قدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية توضيحًا بسيطًا حول نصيب أربعة أفراد من التموين لهذه السلع، بحيث يتم تخصيص 2 كيلوجرام من السكر لكل فرد، مما يعني أن النصيب الإجمالي للأسرة يصل إلى 8 كيلوجرام من السكر، أما بالنسبة للأرز فيحصل كل فرد على 1 كيلوجرام، مما يعني أن الكمية الإجمالية لأربعة أفراد تبلغ 4 كيلوجرام من الأرز، وبالإضافة إلى ذلك، يتم تخصيص زجاجة واحدة من الزيت لكل فرد، مما يجعل إجمالي الزيت المخصص للأسرة يبلغ 4 زجاجات.
أسعار السلع التموينية
تهدف العديد من المواطنين الذين يستفيدون من دعم وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى معرفة أسعار السلع التموينية المختلفة، وفيما يلي قائمة بأسعار بعض هذه السلع:
- سعر كيلو السكر: 12.60 جنيه.
- سعر كيلو الأرز المعبأ: 12.60 جنيه.
- سعر زجاجة الزيت (زيت خليط وزن 800 مللي): 30 جنيهًا.
- سعر كيس المكرونة (وزن 800 جم): 13.00 جنيه.
- سعر كيس المكرونة (وزن 400 جم): 6.5 جنيه.
- سعر المسلى الصناعي (وزن 800 جم): 36 جنيهًا.
- سعر العدس المجروش (وزن 500 جم): 21 جنيهًا.
- سعر نصف كيلو الفول المعبأ: 9.00 جنيهات.
- سعر كيس ملح الطعام (300 جم): 1.25 جنيه.
- سعر اللبن الجاف (125 جم): 25.5 جنيه.
- سعر الطحينة البيضاء (ظرف 140 جرامًا): 3.75 جنيه.
- سعر المربى (أنواع 350 جرامًا): 16 جنيهًا.
- سعر التونة المفتتة (وزن 140 جرامًا): 18 جنيهًا.
- سعر كيلو الدقيق المعبأ (ورقي أو بلاستيك): 18.00 جنيه.
- سعر القهوة سريعة الذوبان (18 جم): 4 جنيهات.
- سعر علبة مرقة الدجاج: 6 جنيهات.
- سعر الصلصة (300 جم): 8 جنيهات.
- سعر البسكويت يوليوز (سادة بجنيه ونصف).
- سعر البسكويت يوليوز ويفر (أنواع): 2.75 جنيه.
- سعر البسكويت تومورو (أنواع): 3 جنيهات.
- سعر الشاي الناعم (40 جم): 5 جنيهات.
- سعر البسكويت بوو (أنواع): 3.75 جنيه.
- سعر الجبن الأبيض (زنة 125 جرام): 4.5 جنيه.
- سعر الجبنة تتراباك (500 جم): 14 جنيهًا.
- سعر الجبنة تتراباك (250 جم): 7.50 جنيه.
- سعر بار حلاوة طحينية سادة (40 جم): 3 جنيهات.
- سعر مسحوق الغسيل الأتوماتيك (800 كجم): 25 جنيهًا.
- سعر مسحوق الغسيل العادي (800 جم): 16 جنيها.
- سعر كيس سائل غسيل الأواني (80 جم): 3 جنيهات.
- سعر صابون الغسيل (125 جم): 3 جنيهات.
- سعر صابون التواليت (125 جم): 7.50 جنيه.
- سعر زجاجة الخل 5% (900 مللي): 6 جنيهات.