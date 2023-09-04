“متخليش التاجر يضحك عليك”.. زيت + سكر نصيب أربع أفراد من التموين لشهر سبتمبر 2023 وأسعار السلع التموينية الجديدة

تُعد البطاقة التموينية واحدة من البطاقات الأساسية التي يسعى العديد من المواطنين للحصول عليها بغرض الإستفادة من السلع التموينية المدعومة التي تُقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية للمجتمع، يرغب أصحاب بطاقات التموين في معرفة الحصة المخصصة لأسرتهم المكونة من أربعة أفراد على وجه الخصوص، في هذا المقال سنقوم بشرح هذا العدد بالإضافة إلى أسعار السلع التوينية.

نصيب أربع أفراد من التموين

يسعى العديد من الأشخاص الذين يمتلكون بطاقات التموين إلى معرفة كمية السلع التموينية التي يحق لأسرتهم المكونة من أربعة أفراد الحصول عليها، وفي هذا السياق، قدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية توضيحًا بسيطًا حول نصيب أربعة أفراد من التموين لهذه السلع، بحيث يتم تخصيص 2 كيلوجرام من السكر لكل فرد، مما يعني أن النصيب الإجمالي للأسرة يصل إلى 8 كيلوجرام من السكر، أما بالنسبة للأرز فيحصل كل فرد على 1 كيلوجرام، مما يعني أن الكمية الإجمالية لأربعة أفراد تبلغ 4 كيلوجرام من الأرز، وبالإضافة إلى ذلك، يتم تخصيص زجاجة واحدة من الزيت لكل فرد، مما يجعل إجمالي الزيت المخصص للأسرة يبلغ 4 زجاجات.

أسعار السلع التموينية

تهدف العديد من المواطنين الذين يستفيدون من دعم وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى معرفة أسعار السلع التموينية المختلفة، وفيما يلي قائمة بأسعار بعض هذه السلع: