شغال.. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 اليوم السابع بالاسم ورقم الجلوس رسميا موقع وزارة التربية والتعليم الان

يبحث الطلاب بشكل دائم حول نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني حيث إنه كثيرا ما تخلف الثانوية العامة الظنون ويصاب الطلاب بحالة من الصدمة والذهول، حينما يجدون أنهم لم يحالفهم الحظ في الحصول على الدرجات المأمولة والمتوقعة التي تعمل على جعلهم يصلون للدراسة الجامعية التي حلموا بها منذ الصغر، لذلك قررنا أن نضع لكم تفاصيل حول موعد إعلان هذه النتيجة وكيفية الاستعلام عنها فور ظهورها.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

إن وزارة التربية والتعليم المصرية كالعادة لم تقف عائقا أمام حلم طلابها وأبنائها الذين يرغبون في الوصول لحلم الدراسة الجامعية حيث إنها وضعت أمامهم فرصة جديدة للوصول لما يرغبون به، ومنها فيمكننا القول أن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري.

علما بأنه قد أكد مصدر مسؤول داخل الوزارة أن المصححين قد من انتهوا من التصحيح ورصد الدرجات وما زال أمام الطلاب الانتظار، حتى يقوم السيد وزير التربية والتعليم بخطوة اعتماد النتيجة وإعلانها كما يتم في النتائج الأساسية.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

من المتوقع أنه خلال الساعات القليلة القادمة أو خلال هذا الأسبوع أن يتم الإعلان بشكل نهائي عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

وهذا يعني أنه لا بد من أن يكون لدى جميع الطلاب المنتظرين، الخطوات التي من خلالها سوف يحصلون على النتيجة التي تكمن في التالي

يتم تسجيل الدخول على رابط مركز معلومات لوزارة التربية والتعليم المصرية.

بعدها يتم اختيار بوابة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني.

بعدها يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس والبيانات المطلوبة منه.

ثم الضغط على زر عرض النتيجة.

في حال تم الإعلان عنها سوف يجد الطالب جدول درجات المواد أمامه أما إذا لم يتم الإعلان عنها كما هو جاري، فإن الطالب سوف يجد أن الشاشة أمامه مكتوب عليها أن النتيجة لم تظهر بعد.