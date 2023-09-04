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يافرحتهم ياهناهم”.. صرف 625 جنيه منحة لكل اسرة لهذه الفئات من وزارة التضامن الإجتماعي
تعمل الحكومة على تقديم مجموعة من الخدمات والمنح لمواطنيها، حيث تأخذ وزارة التضامن الإجتماعي دوراً بارزاً في تحقيق هذا الهدف من خلال برنامج تكافل وكرامة، يعمل هذا البرنامج تحت مظلة شعار “تطوير شبكات الأمان الإجتماعي”، ويستهدف تحسين جودة حياة ملايين الأسر في مصر، واحدة من أبرز المبادرات التي تقدمها هذه الوزارة هي منحة نقدية تصل إلى 625 جنيهًا شهريًا، والتي تمنح لنحو 5.2 مليون أسرة في مصر، تساهم هذه المنحة دورًا مهمًا في توفير الدعم الإقتصادي والإجتماعي لهؤلاء الأسر، وتسهم في تحسين ظروفهم المعيشية.
خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
- ابدأ بفتح متصفح الإنترنت وقم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الإجتماعي.
- بمجرد وصولك إلى الموقع، قم بالبحث عن برنامج تكافل وكرامة وذلك عن طريق النقر على أيقونته الموجودة في قائمة البرامج والمبادرات المتاحة.
- ابحث عن الخيار الذي يمكنك من خلاله معرفة نتيجتك أو الإستعلام عن الدعم المالي.
- ستحتاج الآن إلى إدخال رقم الرقم القومي الخاص بك، وهو المكون من 14 رقمًا، في المنطقة المخصصة لهذا الغرض على الموقع.
- اختر نوع البطاقة المدعومة الخاصة بك، سواء كانت بطاقة الرقم القومي أو بطاقة التأمين الصحي.
- بمجرد الإنتهاء من إدخال المعلومات المطلوبة، اضغط على الزر المخصص للاستعلام.
- إذا تم قبول طلبك، ستتمكن من معرفة النتيجة على الفور وسيتم توجيهك إلى الصفحة التي تُظهر مبلغ الدعم المالي الذي تستحقه، أما إذا تم رفض طلبك، ستجد توضيحًا لسبب الرفض مباشرة على الصفحة.
المستندات المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة
- بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.
- نسخة من قسيمة الزواج أو شهادة الطلاق إذا كانت هناك.
- صور شهادات الميلاد الإلكترونية لجميع أفراد الأسرة الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
- صورة من بطاقة التموين إذا كانت متاحة.
- تسجيل جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 18 عامًا كطلاب مسجلين، بالإضافة إلى تسجيل الطلاب الجامعيين المسجلين في الجامعة.
- تقرير طبي من اللجان الطبية للكشف عن وجود أية إعاقة في حالات الأمراض المزمنة.
- وثيقة وفاة الزوج أو الزوجة إذا كنت أرملًا/أرملة.
- صورة من إقرار الوصاية للأيتام إذا كانت هناك.
- صورة من شهادة السجن إذا كان أحد الوالدين قد قضى فترة في السجن.