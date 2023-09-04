يشهد العديد من المواطنين العراقيين في هذا الوقت إقبالًا كبيرًا على البحث والاستفسار عن تفاصيل الإعلان عن كشوفات اسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية والذي يأتي من خلال الوجبة الخامسة من الدفعة التاسعة تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تقديم هذا الدعم لتلبية احتياجات الفئات المحتاجة وتخفيف الأعباء عنهم.

تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بفخر عن بدء عملية الإعلان عن أسماء المستفيدين الذين تبقوا من الوجبة التاسعة وهي الوجبة التي تم تقسيمها إلى مجموعة من الجهات نظرًا للإقبال الكبير من المتقدمين والمستفيدين يتم الآن الإعلان عن الدفعة الخامسة من هذه الوجبة والتي ستوفر المساعدة والرعاية الاجتماعية للفئات المستهدفة.

يعكف العديد من الأفراد على متابعة المزيد من التفاصيل المتعلقة بهذه العملية حيث يمكن العثور على معلومات إضافية وتحديثات من خلال القراءة المستمرة للإعلانات والبيانات التي تصدرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تهدف هذه الجهود إلى توفير الشفافية وتأكيد أن الدعم يصل إلى من يحتاجه بشكل فعّال وعادل.

تمثل الدفعة الخامسة من الوجبة التاسعة لعام 2023 إحدى الجهود الهامة التي تقوم بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتقديم الدعم والرعاية الاجتماعية للفئات المحتاجة يبقى متابعة المستجدات والإعلانات المقبلة ضروريًا للحصول على المعلومات الأكثر دقة وتحديثًا حول هذا البرنامج الحيوي.

الاستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عبر موقعها مظلتي عن جهودها في تقديم المساعدات الاجتماعية للمحتاجين حيث تم إعداد قوائم تحمل أسماء المستفيدين من الدعم في الفئة الخامسة من الدفعة التاسعة تجاوز عدد الذين تقدموا للحصول على هذه المساعدات 300 ألف مواطن مما أدى إلى عمليات فرز وتحقق مستمرة لضمان توجيه الدعم لمن يستحقه بناءً على الشروط والمعايير المحددة من قبل الوزارة تأتي هذه المساعدات مرتبطة بشروط تحدد من خلالها الوزارة المستحقين للدعم الاجتماعي منها: