خد حقك وحق عيالك من الدولة”خطوات إضافة الأبناء على بطاقة التموين 2023″ + الحصول على الدعم بداية من شهر سبتمبر

الكثير من المواطنين بجمهورية مصر العربية يبحثون في الوقت الحالي عن طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين، وما الموقع الرسمي الذي يتم إضافة المواليد من خلاله حتى يحصلون على دعم تمويني من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعبر مقال اليوم سنرفق لكم الخطوات الخاصة بالإضافة خطوة بخطوة، وذلك كي تتمكنوا من التقديم لأولادكم والاستفادة من خدمات التموين، فضلًا كونوا معنا.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

وضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يمكن إضافة المواليد على البطائق التموينية بشكل إلكتروني ودون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب التموين والاستفادة من وقت وجهد المتقدم والراغب في تسجيل ابنه، ويمكن تسجيل الأنباء وإضافتهم على بطاقة التموين من خلال اتباع الخطوات التالية:

عليك أن تتوجه في البداية على الموقع الرسمي لدعم مصر الموجود على شبكة الإنترنت.https://digital.gov.eg/categories/5ce6953967c10324bfa190df

انقر على أيقونة حساب جديد، ومن ثم أضف الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة وكذلك رقم بطاقة التموين.

اختر إضافة مواليد وابدأ في تدوين البيانات المطلوب منك إدخالها سواء بالوالدين الأم والأب أو بالطفل الراغب في إضافته لبطاقة التموين.

انقر على حفظ وبعدها سيتم إضافة الفرد إلى أفراد أسرتك.

شروط إضافة الأفراد في بطاقة التموين 2023

وضحنا لكم طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين، وبالنسبة لشروط إضافة المواليد وضم أفراد إلى الأسرة، فهي على النحو التالي: