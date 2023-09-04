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اسعار نار … اسعار علبة حلاوة المولد 2023 في المحلات الكبري
اسعار نار ... اسعار علبة حلاوة المولد 2023 في المحلات الكبري
تعتبر مناسبة المولد النبوي الشريف من ضمن أهم المناسبات وانها تعمل على الاحتفال بهذه المناسبة هي حلاوة المولد ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسعار علبة حلاوة المولد 2023.
اسعار علبة حلاوة المولد 2023
- علبة حلاوة المولد 2 كيلو بسعر 132 جنيه مصري.
- سعرعلبة حلاوة المولد 1 كيلو بسعر 65 جنيه مصري.
- وصلت قيمة حلاوة المولد 10 قطع هي 154 جنيه مصري.
- علبة حلاوة المولد تحتوي على 19 قطعة بسعر 290 جنيه مصري.
- قيمة علبة حلاوة المولد 48 قطعة بسعر 290 جنيه مصري.
- علبة حلاوة المولد والتي تحتوي على 55 قطعة هي 620 جنيه مصري.
- سعرعلبة حلاوة المولد تحتوي على 72 قطعة يصل سعرها 900 جنيه مصري.
أماكن بيع حلوى المولد النبوي الشريف
يتم بيع الحلوي في بعض من الاماكن ومنها.
- تباع شارع بين الحارات تقترب من ميدان رمسيس.
- شارع باب البحر الموجود بين رمسيس حتى منطقة باب الشعرية.
- منطقة السيدة زينب الأسعار المخفضة.
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أسعار حلاوة المولد
تتغير الاسعار من بين السعر ومن ضمن الاسعار.
- حيث يتم التعرف على سعر كيلو السمسمية والتي تتراوح 100 إلى 110 جنيها.
- يصل سعر كيلو الملبن السادة ما بين 40 إلى 45 جنيها.
- سعر كيلو الفولية ما بين 100 إلى 110 جنيها.
- كيلو الملبن الحبل عين الجمل ما بين 180 إلى 190 جنيها.
- سعر كيلو الحمصية ما بين 100 إلى 115 جنيها.
- حيث انها تعتبر واحدة من المناسبات المميزة والتي يكون لها المكانة الخاصة في قلوب الجميع كما انها من ضمن مظاهر الاحتفال المختلفة لدى المواطنين والتي يتساءل الكثير عنها.