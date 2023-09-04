هتاخد عربية وموتسكل حالًا “رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي” للمعاقين وأصحاب الهمم

يرغب عدد كبير من أصحاب الإعاقات من الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وذلك من أجل الاستفادة من المميزات الجمة التي قدمها هذا الكارت لحامليه، وينبغي أداء الكشف الطبي أولًا ثم التقديم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، ونجد الكثيرون الآن يتساءلون عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وذلك للاستعلام عن صدور هذه البطاقة من عدمها، وهذا ما سنوضحه لكم في تقرير اليوم.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يمكن للمواطنين والمواطنات الراغبين في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة الاستعلام عنه من خلال السير على الخطوات التالية:

توجه في البداية إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الخاص ببطاقة الخدمات المتكاملة.https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequest

انقر على أيقونة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

أضف الرقم القومي للشخص والمكون من 14 رقم.

انقر على زر البحث.

بعدها يظهر لك حالة بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة بك وهل تم صدورها لك أم أنك غير مستحق لهذه البطاقة.

أبرز مزايا كارت الخدمات المتكاملة 2023

وضحنا لكم رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وكيف يمكن الاستعلام عن البطاقة، وبالنسبة للمزايا المقدمة من هذه البطاقة فهي على النحو التالي: