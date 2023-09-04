رسميًا..ظهرت الأن نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني كافة محافظات العراق

مع الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين 4 سبتمبر 2023، كشفت وزارة التربية العراقية عن نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني في جميع محافظات العراق، فضلاً عن أن الوزارة أقرت بأن نسبة النجاح في المرحلة الثانية أعلى من العام الماضي 2022، إضافة إلى أن إعلانها جاء بعد اعتمادها بشكل رسمي من وزير التربية العراقي، لهذا فمن الممكن الحصول على النتائج، وفقًا للخطوات التي نوضحها لكم في السطور التالية.

نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني في محافظات العراق

أكدت وزارة التربية العراقية، أن امتحانات الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني، بدأت يوم 29 أغسطس 2023، وعقب الانتهاء من المرحلة الأولى مباشرة، ليتم بعدها استقبال جميع طلبات الاعتراضات الخاصة بجميع الطلبة المتظلمين من هذه النتائج، ووفقًا لتصريحات الوزارة فإن نسبة النجاح لهذا العام أعلى من العام الماضي، نظرًا لسهولة الامتحانات وتهيئة المناخ الملائم والمناسب أمام جميع الطلاب والطالبات، ويمكن الحصول عليها وفقًا لما نوضحه لكم في الفقرة التالية.

استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 دور ثاني

جاءت أهم خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني في جميع محافظات العراق، وفقًا لما للأتي:-