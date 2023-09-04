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بأمر رئاسي خمس فئات معافيين تمامًا من فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر منهم “أصحاب تكافل وكرامة” .. أعرف الفئات من هنـــا
الكثير من المواطنين والمواطنات في جمهورية مصر العربية يبحثون عن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد سبتمبر 2023، وذلك من أجل التعرف على قيم الفاتورة المتراكمة عليهم، وفي تقرير اليوم نوضح لكم كيف يمكن الاستعلام عن الفواتير وكيف يمكن سدادها بطريقة إلكترونية، هذا ما سنوضحه لكم في تقرير اليوم، فتابعوا معنا.
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد سبتمبر 2023
شهريًا تقوم شركة الكهرباء بتحصيل الفواتير من المواطنين والمواطنات في جمهورية مصر العربية، ويمكن بكل سهولة الاستعلام عن الفاتورة لشهر سبتمبر من الإسكندرية أو أي منطقة في الجمهورية من خلال اتباع الخطوات التالية:
- عليك أن تتوجه إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء الخاصة بك والتي على سبيل المثال شركة كهرباء الإسكندرية.https://alex.ahram.org.eg/
- اضغط على الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، ثم اختر المحافظة والمنطقة التي تُقيم بها.
- أضف البيانات الخاصة بك والرقم القومي والاسم كاملًا والأهم رقم العداد الخاص بك.
- انقر على استعلام وبعدها ستظهر لك أي فاتورة متراكمة عليك.
- مع العلم أنه يمكن اختيار خدمة السداد بشكل إلكتروني وستقوم بدفع أي فاتورة باسمك متراكمة عليك.
أسعار شرائح كهرباء المنازل 2023
وضحنا لكم رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد سبتمبر 2023 وكيف يمكن الاستعلام والسداد، وبالنسبة لأسعار الشرائح، فهي على النحو التالي:
- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات بسعر 48 قرش.
- الثانية من 51 واط إلى 100 وات بسعر 58 قرش.
- الثالثة من 101 إلى 200 كيلو وات بسعر 77 قرش.
- الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات بسعر 106 قرش.