عشان متقولش مخدتش بالي”.. طريقة تقليل فاتورة الكهرباء للنصف والسبب مفاجأة..فيها غلامــة”

طريقة تقليل فاتورة الكهرباء للنص وما العقوبة نظرا لارتفاع اعار الكهرباء في الآونة الأخيرة، ونظرا لأننا في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الخراج الشديد يزداد الاستهلاك للكهرباء بسبب تشغيل التكيفات التي تعد من أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكًا، في ظل كل هذه الظروف يلجأ كثيرون لتقليل الاستهلاك بطرق غير شرعية ومنافية للقانون، حيث يقومون بسرقة الكهرباء بطرق مختلفة نوضحها فيما يلي.

سرقة الكهرباء وعقوبتها

يلجأ كثيرون ممن لا يقدرون على دفع استهلاك الكهرباء الشديد الي عدة محاولات لتقليل الاستهلاك، أو لجعل عدادات الكهرباء تقوم بحساب دورات أقل وذلك عن طريق العبث بالعداد سواء كان بقلبه الي الأسفل، أو وضع مسمار يعمل على بطئ تعداده لدورات الاستهلاك، وبلجأ آخرون أيضا الي استخدام كيس من الملح على العداد لعمل ضغط على العداد، وهناك حيل أخرى يقوم بها المستهلك مثل توصيل اسلاك مباشرة من عواميد الانارة في الشارع، وقد وضع القانون عقوبات صارمة لمثل هذه الحيل نوضحها في العنوان التالي.

عقوبات سرقة الكهرباء

يقوم القانون معاقبة هؤلاء الذين يقومون بسرقة الكهرباء بشكل صارم اذا ثبت انهم يقومون بذلك، وذلك وضعت الشركات دورات تفتيش للكشف عن الساقين والخيل المتصنعة لتقليل حساب الاستهلاك، ويكون وعقوبتها السجن لمدة تصل إلى ٦ أشهر، وبالإضافة الي ذلك يتم فرض غرامات قد تصل إلى ١٠ الاف جنيه وأكثر، ويعاقب بذلك أيضا من يقوم بهذه الحيل في حال كان يعمل بشركة الكهرباء بالإضافة قيامه بعمل استثناءات لمختصيه وعدم قيامه بالإجراءات اللازمة معهم.

طرق ترشيد الكهرباء

ونوص ببعض النصائح المستهلكين لكي يرشدوا لاستهلاك بطريقة سهلة، ومنها انه يقوم بوضع التكييف بصفته أكثر الأجهزة من حيث الاستهلاك علي ٢٥درجة، وبالنسبة السخان فهو يأتي في المركز الثاني من حيث استهلاك الكهرباء يجب فصله بعد الاستخدام كي لا يستهلك كهرباء زائدة، ويطبق ذلك في كافة الأجهزة التي لا تمثل ضرورة بعد انتهاء استخدامها، وكذلك تعد أجهزة الشاحن مستهلك كبير للكهرباء فيجب سحبها من القابس عند الانتهاء من الشحن، وكذلك مع استخدام المكواة والغلاية الكهربائية.

ويجب اتباع هذه التعليمات للحد من استخدام الكهرباء وذلك لكي لا يضطر للجوء للطرق الغير شرعية التي تكون عواقبها جسيمة.