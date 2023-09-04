من غير واسطة !! ألغي كل مخالفات المرور اللي عليك دلوقتي حالًا من غير ما تدفع ولا جنية .. أعرف الطريقة والتفاصيل بالكامل

عدد كبير من قائدي السيارات في جمهورية مصر العربية يبحثون في الوقت الحالي عن رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023، وذلك من أجل الاستعلام عن أي غرامات أو مخالفات مسجلة على مركبة القيادة الخاصة بهم أو على رخصة القيادة الشخصية، وفي تقرير اليوم نوضح لكم كيف يمكن الاستعلام عن هذه المخالفات وكيف يمكن سدادها، فضلًا كونوا معنا.

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023

يمكن لقائدي المركبات الاستعلام عن المخالفات الموجودة على رخصة القيادة الخاصة بهم أو الخاصة بالسيارة بطريقة إلكترونية من خلال اتباع عدد من الخطوات تأتي على النحو التالي:

عليك أن تتجه في البداية إلى الموقع الرسمي لنيابة المرور العامة الموجودة على شبكة الإنترنت.http://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal

اختر من القوائم المتاحة أمامك الاستعلام عن المخالفات المرورية.

حدد الاستعلام عن رخصة القيادة.

أضف رقم المركبة الخاصة بك والرقم القومي الخاص بك وكذلك التيلفون الأرضي الخاص بك.

انقر على “استعلام”.

بعدها تظهر لك أي مخالفات مرورية مسجلة عليك.

طرق دفع المخالفات المروية الخاصة برخصة القيادة

وضحنا لكم رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023، بالإضافة على خطوات الاستعلام عن أي مخالفة مرورية، وبالنسبة لدفع الفاتورة فيتم الدفع بشكل إلكتروني من خلال فيزا البنك الخاصة بك، حيث كل ما عليك هو فتح تطبيق البنك وطلب السداد للفواتير، أو يمكن الدفع من خلال المرور، حيث التوجه إلى المرور وطلب دفع الغرامات والمخالفات من خلال فيزا البنك أيضًا، حيث الدفع بشكل إلكتروني وليس يدوي.