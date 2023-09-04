مش هتدفع فاتورة الأرضي تاني”.. المصرية للاتصالات توضح 4 فئات معافين من دفع فاتورة التليفون الأرضي شوف نفسك بسرعة لتكون منهم

بالنسبة للكثير من الأشخاص في مصر قد يتسائلون حول كيفية الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وذلك نظرًا للتقارير حول إعفاء بعض الفئات من دفع هذه الفواتير، يُذكر أن الشركات المشتركة للهواتف الأرضية تقوم بتحصيل قيمة هذه الفواتير كل ثلاثة أشهر، وليس شهريًا كما هو الحال في بعض الخدمات الأخرى، حيث هناك فترة مهمة تُمنح للعملاء ويتم فصل الحرارة عنهم لمدة شهر كامل، وبعد ذلك يُقطع الخدمة لمدة شهر إضافي، وبعد هذه الفترة يُجرى الفصل النهائي في الخدمة.

كيفية الإستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضي

يمكنك القيام بالإستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي عبر الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي للشركة المصرية للإتصالات.

ابحث على الموقع عن أيقونة “استعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي” وانقر عليها.

ستحتاج إلى اختيار الكود المحافظة التي تقطن فيها من القائمة المقدمة.

بعد ذلك، أدخل رقم الهاتف الأرضي الخاص بك في الحقل المخصص.

انقر على أيقونة “إظهار الفواتير”.

طريقة دفع فاتورة التيلفون الأرضي

يمكنك دفع فاتورة التلفون الأرضي في مصر من خلال عدة طرق مختلفة بمجرد الاستعلام عنها. إليك الطرق المتاحة لدفع الفاتورة:

الدفع من خلال السنترالات: يمكنك زيارة أقرب مكتب لشركة المصرية للإتصالات والدفع مباشرة من خلال السنترالات المتاحة هناك.

الدفع من خلال فروع We: يمكنك زيارة أي من فروع We المنتشرة في مصر ودفع الفاتورة هناك.

الدفع من خلال المحافظ الإلكترونية: يمكنك استخدام تطبيقات المحافظ الإلكترونية المتاحة في مصر لدفع الفاتورة بسهولة.

الدفع من خلال خدمات فوري وأمان: يمكنك استخدام خدمات فوري وأمان المتاحة لدفع الفاتورة عبر الإنترنت.

الدفع من خلال حساب البنك أو من خلال انستا باي: يمكنك استخدام حساب البنك الخاص بك أو خدمة انستا باي لدفع الفاتورة عبر الإنترنت.

إمكانية التعاقد مجانًا على خدمات الإنترنت

تم توفير إمكانية التعاقد مجانًا على خدمات الإنترنت المنزلي وخدمات التليفون الثابت للمواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 60 عامًا، وذلك دون تطبيق أي رسوم إضافية وبدون الحاجة لزيارة فروع الشركات الإتصالات، هذه الخطوة تأتي بهدف تيسير الوصول للخدمات الأساسية عبر الإنترنت والإتصال الثابت للفئة المتقدمة في السن.