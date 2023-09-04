وزارة التموين تحسم الجدل حول إلغاء صرف الخبز على بطاقات التموين

تناقلت عدة مواقع إخبارية غير حكومية مؤخرًا أخبارًا تفيد بأن الحكومة قررت إلغاء صرف الخبز المدعم على بطاقة التموين واستبداله بالدقيق، وهذا الإستبدال سيتم بشكل اختياري وليس إجباري، يعني أن الأشخاص الذين يستفيدون من بطاقات التموين سيكون لديهم الخيار بين استلام الخبز المدعم كما هو معمول به، أو استبداله بالدقيق.

إلغاء صرف الخبز المدعم

تم تداول رابط خبر منشور على موقع إلكتروني غير رسمي يزعم أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التموين، قد اتخذت قرارًا بوقف صرف الخبز المدعوم واستبداله بكمية مماثلة من الدقيق المستخدم في صناعة الخبز، ويشير الخبر المزعوم إلى أن هذا الإستبدال اختياري وليس إجباري، حيث يحق للفرد اختيار الخيار الذي يفضله، وحسب الخبر المنشور يُمكن للفرد الحصول على 150 رغيفًا مدعومًا شهريًا بإستخدام بطاقة التموين، ولكنه يمكن أيضًا استبدال هذه الكمية بـ 10 كيلوجرامات من الدقيق الخام شهريًا إذا موَّقع على ذلك واختار هذا الخيار، وسيتم ذلك من خلال الفرن الذي يُصرف منه الخبز المدعوم.

نصيب الفرد في العيش 2023

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية حددت نصيب الفرد الواحد على بطاقة التموين لعام 2023، حيث يُخصص للفرد 5 أرغفة يوميًا، هذا يعني أن كل فرد على بطاقة التموين سيتمكن من الحصول على 150 رغيفًا خلال شهر كامل، دون زيادة أو نقص في الكمية المحددة، كما يتم صرف هذه الكمية اليومية من الأرغفة وفقًا لعدد الأفراد المسجلين على بطاقة التموين، على سبيل المثال إذا كان هناك 4 أفراد مسجلين على بطاقة التموين، سيتم صرف 20 رغيفًا يوميًا لهذه الأسرة.

كم كيلو دقيق للفرد في التموين

بشأن كمية الدقيق المخصصة للفرد في نظام التموين، فإنه يعتمد على سياسة وزارة التموين في كل محافظة ومنطقة معينة، في بعض المحافظات والمناطق، تم تطبيق سياسة استبدال صرف الخبز المدعم بكمية محددة من الدقيق، وهذا الإستبدال يتم بشكل اختياري وليس إجباري.

على سبيل المثال، في بعض المحافظات مثل الأقصر وقنا، تم تحديد نصيب الفرد الواحد على بطاقة التموين بـ 10 كيلو جرامات من الدقيق في حالة عدم صرف الخبز المدعم، وهذا يأتي نتيجة لعدم وجود مخابز بلدية كافية في تلك المناطق.